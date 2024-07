AMLO dice que no pediría ayuda a Sheinbaum en caso de que lo investiguen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una vez que se retire y en caso de haber alguna investigación en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador no pedirá que se interceda por él en el próximo gobierno, ni contratará abogados, porque, además, afirmó que siempre va a contar con el apoyo del pueblo.

En medio de los señalamientos de la cercanía que podría tener con la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, aun después de su retiro, el mandatario federal consideró que se va con la conciencia tranquila.

El presidente López Obrador respondió a la pregunta de si hacia futuro pediría que no se interceda por él en el siguiente gobierno en caso de que hubiera alguna investigación en su contra.

“Sí, que no. No, no. Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar un abogado ni me voy a amparar, ya eso ya lo he dejado de manifiesto”.

Añadió que tiene la conciencia tranquila “y siempre he luchado por causas justas. De modo que no tengo nada que temer y sé que siempre voy a contar con el apoyo del pueblo”.