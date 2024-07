AMLO respalda juicio político contra el juez De la Peza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es necesario que el juez Rodrigo de la Peza vaya a juicio político y eso no se trata de una venganza, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al asegurar que algunos integrantes del Poder Judicial “son empleados de los potentados de México, ahí andan, son como sus llaveritos”, también dijo que “han llegado al extremo de nulificar al Poder Legislativo y ahora quieren hasta entrometerse en el Tribunal Electoral. ¿Qué es eso?”

-¿Es necesario el juicio político? -se le preguntó en cuanto al caso del juez de la Peza.

-Sí, claro que sí, porque es una violación a la Constitución, o sea, no le corresponde.

Al mandatario federal se le planteó si esa decisión del juicio político no es una venganza por lo que tuvo que ver en la ley eléctrica y de hidrocarburos.

“No, no, no, es que están al servicio de intereses facciosos, y un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo; tiene que poner siempre por delante el interés general, el interés del pueblo, de la nación”, afirmó.

El presidente respaldó las declaraciones que hizo primero la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde; y después, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quienes se pronunciaron a favor de las medidas contra del juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

“Imagínense que los tienen ahí de empleados. Y encima de eso, como una burla, hay que pagarles 500, 600 mil pesos mensuales del dinero del pueblo de México para que sean los verdugos del pueblo, así tan sencillo.

“¿Qué, no es una República democrática? ¿Qué, no es el pueblo el soberano? ¿Qué, no es el pueblo el que manda? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? (…) ¿Y qué quieren los conservadores corruptos, hipócritas? Que nada más sea kratos, sin demos, poder sin pueblo, esa es su democracia. Y ya basta”, cuestionó.

Pidió incluso que se haga “la investigación para que yo no tenga la pena de estar aquí diciéndolo, pero vean quién es quién en el Poder Judicial, o sea, quiénes realmente mandan”.