“¿Hay lavado de dinero o no en Latinus?”: Sheinbaum sobre la investigación de la UIF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el medio de comunicación Latinus “no es un asunto político… el asunto de fondo es: ¿hay lavado de dinero o no en Latinus?”.

De esta manera secundó la morenista las declaraciones del titular de la UIF, Pablo Gómez, hechas en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia desde su casa de transición, Sheinbaum aclaró que la investigación es a Latinus, no al periodista Carlos Loret de Mola y añadió:

“Lo que encuentra la UIF, por lo que explica Pablo Gómez, es que se utiliza financiamiento de la venta de medicamentos o de servicios relacionados con la salud para el financiamiento de este canal, pero que hay irregularidades en este financiamiento, porque no es un asunto de que tengan contratos pues, si fuera una empresa tiene derecho de tener contratos, sino que encuentre irregularidades en el transcurso de las cuentas”.

Eso, dijo, “es lo que encontró la UIF y ya tendrá que determinar si hay un delito y si lo encuentra, presentarlo ante un juez para que dicte en todo caso una sentencia”.

Sheinbaum Pardo defendió la posición de la UIF: “No es un asunto político, es un asunto sencillamente de manejos ilegales que encuentra la UIF de recursos de una empresa o de varias empresas, no solo de una, de varias empresas… No tiene nada que ver con un asunto político, si no hubiera estos malos manejos pues no habría nada de problema”.

El reportero de Latinus preguntó a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México si los funcionarios del gobierno federal Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, no violaron el secreto bancario por divulgar en sus redes sociales información financiera de las empresas relacionadas con Latinus, pero la morenista desvió la respuesta:

“No considero que haya violado ningún secreto, hay información que se ha difundido en las mañaneras del presidente y es la información que ellos han usado en sus cuentas”.

El asunto de fondo, insistió, “es ¿hay lavado de dinero o no en Latinus? y lo que encuentra la UIF es que sí hay irregularidades en el manejo de cuentas de Latinus”.

La próxima presidenta aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) “tendrá que determinar si eso constituye suficiente para abrir una carpeta de investigación y presentarlo ante un juez”.

Insistió: “el asunto que se tiene que responder no es lo que tú comentas, sino, el asunto que se tiene que responder es ¿y esas cuentas? Hablaron de una especie de, no sé si en Delawere o donde dijeron que había una especie de paraíso fiscal, entonces, explicar, si no hay nada que tenga problema, pues Latinus tiene la obligación de explicarlo”.