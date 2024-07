"Ni yo soy cacique, ni Claudia es pelele": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Ni yo soy cacique, ni Claudia es pelele”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al indicar que acudirá al llamado de Claudia Sheinbaum cuando esté en funciones de presidenta constitucional de México pero sin considerar que sea necesario porque será un buen gobierno, con mucha dignidad.

Afirmó que sus adversarios, a quienes calificó de “muy elementales, muy obvios quisieran que nos peleáramos, por eso hablan de pintar la raya, se olvidan que la raya está pintada porque la Constitución establece que el presidente de México, la presidenta de México es electa por el pueblo y entra en funciones desde pasadas las 12 de la noche del día último de septiembre de este año y yo paso a ser un ciudadano y ella se convierte en la titular del Poder Ejecutivo”.

“Y ni yo soy cacique ni ella es pelele, somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos. Eso es lo que hemos venido aclarando y en mi caso yo me voy a retirar, me voy a jubilar, ya no voy a participar en la vida pública, como ayer lo celebró un periodista que estaba al servicio de Salinas de Gortari”, que terminarán las conferencias donde replicará.

A la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró, la respetará siempre, además de que la estima mucho.

“La admiro porque es una mujer inteligente, preparada, con mucha experiencia, muy buena como servidora pública, de buenos sentimientos u honesta, es una bendición para México”.

Y reiteró que si la doctora “algún día quiere verme, claro que la vería, pero no va a hacer falta porque ella tiene mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad y además México tiene una situación inmejorable en el mundo porque tiene un tesoro que es un pueblo bueno, trabajador, heredero de grandes culturas y civilizaciones. México está en un momento de esplendor”.

El presidente dijo que, en efecto, no responderá ningún mensaje en redes sociales porque las cancelará y se alejará de la vida pública, ni volverá a participar en ninguna actividad pública ni política porque se dedicará a escribir una investigación que se llevará tres o cuatro años.

Tampoco se asumirá ya como militante de Morena al dejar el cargo y pedirá su licencia para vivir en Palenque, Chiapas, donde tampoco recibirá a nadie.

“Si recibo a unos amigos, tengo que recibir a todos y cuantos amigos tengo, pues soy un afortunado, porque tengo millones de amigos, mujeres y hombres, soy muy dichoso. Como también tengo no enemigos, adversarios, pero no son muchos, esos son menos, entonces ya no nos vamos a poder ver”.