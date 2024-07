Sheinbaum enviará hoy al Congreso, vía Segob, sus iniciativas de reforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un mes de ganar las elecciones presidenciales, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este miércoles enviaría a la Secretaría de Gobernación (Segob) la redacción oficial de las reformas para asentar en la Constitución sus iniciativas de no reelección de legisladores, la universalidad de las becas a estudiantes de educación básica de escuelas públicas y el apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años.

Se trata de tres de sus principales propuestas de campaña que, con apoyo de la próxima consejera jurídica, Ernestina Godoy, envió a la secretaria Luisa María Alcalde para que, a su vez, las presente a la Cámara de Diputados y, con ello, se puedan discutir y aprobar en septiembre próximo.

La intención, dijo Sheinbaum Pardo en conferencia en su casa de transición, es que estos programas se vuelvan un derecho para todos los mexicanos.

Sobre el principio de no reelección de diputados y senadores, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que se trata de “respetar los deseos del pueblo, pero además es hacer valer la historia de México”.

En su primera participación como próxima consejera jurídica en la conferencia de Sheinbaum Pardo, Godoy Ramos dijo que con esta iniciativa se regresa al lema de la Revolución Mexicana: “Sufragio efectivo, no reelección”, esencia de la Constitución de 1917.

Sobre las iniciativas del apoyo económico a las mujeres de 60 a 64 años y las becas a estudiantes de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, dijo que se trata de hacerles “justicia” y que el Estado les garantice “las condiciones económicas, sociales para que pueda ejercer el derecho a la educación’’.

Las modificaciones

La exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México explicó que para establecer y hacer valer el principio de no reelección, la iniciativa propondrá modificaciones al artículo 59 constitucional, el cual establecerá que: “Las personas Senadoras y Diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser electas para el período inmediato posterior al ejercicio de su mandato (...) Las personas Senadoras y Diputadas Suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas Senadoras y Diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes’’.

Para el Artículo 116 se instaura que: “Las constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los Estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas Senadoras y Diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes’’.

En el Artículo 122 se establecerá que: “En la Constitución Política de la Ciudad de México se establece que las personas diputadas a la Legislatura no podrán ser electas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes’’.

Respecto a la beca universal, la modificación sería en el Artículo 4o. Constitucional, el cual establecerá que: “Para los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior del sistema de educación pública se garantizará el derecho a una beca universal en los términos que fije la legislación respectiva”, además quedará puntualizado que este apoyo se dará paulatinamente hasta beneficiar a aproximadamente 22 millones de niños y niñas.

Y para el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 la Constitución establecerá que: ‘’Las mujeres mayores de 60 años y hasta sesenta y cuatro años tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva, equivalente al menos a la mitad de la pensión establecida en el párrafo anterior’’.

Estas tres iniciativas son parte de las cinco que, según Sheinbaum Pardo, acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador que se impulsaran para el inicio de la próxima legislatura, en septiembre próximo.

Según lo informó el pasado 10 de junio luego de su primera reunión con el Ejecutivo en Palacio Nacional, las otras dos reformas que acordaron impulsar son la correspondiente a la Ley del ISSSTE y la del Poder Judicial.