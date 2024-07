“Ya me chingaron”: Fernández Noroña sobre coordinar una bancada en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ya me chingaron”, expresó el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, al asegurar que no será coordinador de alguna bancada en el Senado de la República.

En una conferencia de prensa, el legislador fue cuestionado sobre si aspirará a una coordinación o función en el Senado, a lo que respondió:

“Yo voy ser un senador de a pie. No aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República. A la coordinación... ya dije: ‘ya me chingaron’, así fue, y no aspiro a ninguna, a nada”.