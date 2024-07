AMLO confirma profanación de tumbas del padre y hermano de Dámaso López en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la profanación de tumbas en Sinaloa, “pero no hay más que eso” y aunque confía en que no se desatará la violencia, envió más elementos de las fuerzas federales y llamó a cuidar “a la tierra que nos vio nacer”.

Este lunes, se difundió que los cuerpos del padre y el hermano de Dámaso López Núñez “el Licenciado” fueron sustraídos del panteón de Eldorado, sindicatura al poniente de Culiacán, durante la madrugada.

Aunque el mandatario no especificó cuántos y de qué corporación de seguridad, dijo que “ya se está enviando a más elementos a esa región del país; sin embargo, no hay hasta ahora y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada, esto para tranquilidad de Sinaloa, Durango toda esa región del país”.

Al consultarle si no considera que haya riesgo de que aumente la violencia, respondió: “No, no tenemos registro sobre eso para que no haya inquietud, si vemos nosotros que pueda haber estos hechos, vamos informando a la gente. No creo que pase”.

De cualquier forma exhortó a que todos actúen de manera responsable. “Lo más sagrado es la vida, tenemos que cuidarla, protegerla (…) sí estamos pendientes. No hay nada extraño, excepcional en toda la región y yo espero que no tengamos ningún problema porque confío mucho en la responsabilidad de todos. Además cuidar a las familias y cuidar a los semejantes, al prójimo, la gente no tiene ninguna responsabilidad en estos asuntos”.

Por lo tanto llamó a cuidar Durango, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Campeche. “Cuidar a nuestros estados, cuidar a la tierra que nos vio nacer y cuidar a nuestro querido México, a nuestra patria”.