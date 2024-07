AMLO pide "voto por voto" en elección de Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que se cuente voto por voto en Venezuela y que externos no metan las manos; también arremetió contra la OEA, “es injerencismo”. Venezuela celebró el domingo unas elecciones presidenciales en las que, según el oficialismo, Maduro se impuso con algo más del 51% de los votos. Sin embargo, gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González, con el 70% de los votos.

“Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, de forma democrática porque en nombre de la democracia se cometen atrocidades (…) Las dos partes que se cuenten todos los votos, que se revisen las actas”, dijo.

También llamó a no dejarse engañar, por lo que hay que esperar a saber cuál es el resultado y para eso hay una autoridad electoral.

“Vamos viendo los datos, pero que no empiecen -no, ahí estoy mal yo- que no empiecen a hacer politiquería, si ya empezaron hace rato. Que no intensifiquen activismo politiquero”, aseveró.