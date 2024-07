¿El Mayo Zambada planeó su salida del Cártel de Sinaloa? Esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un el artículo publicado por The Independent, sostiene que el Ismael "El Mayo" Zambada ya había tenido conversaciones con agentes del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos para entregarse y cooperar a la distancia.

Dicha entrega voluntaria estaría relacionada en que el líder del Cártel de Sinaloa tiene 76 años y padece diabetes, hipertensión arterial y artritis, lo que ha devaluado su calidad de vida.

Incluso, el periodista José Luis Montenegro, quien firma el artículo, informó que un familiar cercano a los Zambada le compartió que el líder del Cártel ya se encontraba cansado de las operaciones de la organización y que comenzaba a delegar responsabilidades a familiares cercanos.

Derivado de esto reveló que existe una competencia interna por la facción de “El Mayo”. “Todo mundo quiere un pedazo del pastel, y mis primos están queriendo levantarse en armas, solamente porque ambicionan un nuevo estilo de vida, de narcojuniors”, le habría dicho el familiar.

De acuerdo con información del periodista José Luis Montenegro, una fuente le reveló que Ismael Mario Zambada García “El Mayo” Zambada estaba buscando reunirse con su hijo Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, quien fue detenido en 2009 y fungió como testigo protegido del gobierno estadunidense hasta el 2021, cuando fue liberado.

Tras cinco años en prisión, Vicente envió una carta a su padre por las festividades navideñas, en ella expresaba su lealtad y lo mucho que lo extrañaba, lo que evidenciaba una necesidad por reunirse.

Quiero decirle que lo extraño mucho, no se imagina cuánto, no se preocupe por mí, estoy bien por el momento. Ahí la llevamos, el tiempo pasa, no se puede detener, si Dios quiere, pronto nos damos un fuerte abrazo, por favor cuídese mucho, salúdeme a todos por allá, acuérdese que soy el mismo y estoy con usted”.