Rayo impacta cancha de futbol en Cuernavaca y deja cinco lesionados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un rayo impactó en una cancha de futbol mientras se disputaba un partido, esto, en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca. El incidente dejó a cinco jugadores heridos, uno de ellos está en estado crítico.

El partido entre Spartak-Deportivo Cuernavaca y Esferitas-Venados, de la Liga de Clubes Antonio Barona, se disputó a pesar de que había una tormenta eléctrica y no existían las condiciones para realizarlo. No obstante, el duelo no fue suspendido y culminó en una desgracia.

De acuerdo a testimonios, se informó que minutos después de que concluyó una llovizna cayó un rayo en la cancha, mismo que generó un destello y un fuerte estruendo al mismo tiempo que varios jugadores cayeron al piso, mientras otros corrían en busca de refugio.

De acuerdo con los reportes brindados por las autoridades, al menos tres hombres resultaron heridos tras la caída del rayo. El lamentable incidente ocurrió a las 15:55 horas del domingo último.

Los tres jugadores heridos fueron atendidos por la Cruz Roja. Los paramédicos llegaron al lugar y atendieron a los lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

A través de redes sociales la Liga de Clubes Antonio Barona informó que el jugador Leonardo Gómez Garduño terminó en terapia intensiva, por lo que les pidieron a las personas orar para que pronto regrese a casa.

“Por favor a toda la familia que compartimos el gusto por el futbol, seas del equipo que seas, juegues en la Liga que juegues, les pedimos se unan a una cadena de oración por el joven Leonardo Gómez Garduño, para que recupere su salud y pueda volver a casa pronto con los suyos, él es el joven que fue alcanzado por el rayo y en estos momentos se encuentra en terapia intensiva”, escribieron en Facebook.

Leonardo, uno de los jugadores más afectados, fue trasladado en un vehículo particular al hospital más cercano. Se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, donde su estado es reportado como crítico. Hasta el momento, las autoridades municipales y estatales no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente o el estado de salud de las víctimas.