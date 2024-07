Sheinbaum arremete contra Fox y lo llama “traidor a la democracia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, arremetió contra el expresidente Vicente Fox por pretender “dar lecciones de democracia” en Venezuela.

El político guanajuatense fue impedido de participar como “observador” en las elecciones presidenciales del país sudamericano y desde su cuenta en X ha llamado a defender la democracia en esa nación, luego de que las autoridades electorales dieran el triunfo al actual gobernante Nicolás Maduro.

En su conferencia en la casa de transición, Sheinbaum acusó a Fox de haber promovido el “fraude electoral” en las elecciones de México de 2006, en las que Felipe Calderón ganó la presidencia al entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

Además recordó que el entonces mandatario panista promovió el desafuero contra el entonces jefe de Gobierno en la capital del país.

“Bueno pues es, a ver Fox, no se nos olvide porque hablamos del ‘haiga sido como haiga sido’ de Calderón; pero Fox era Presidente y él promovió, no solo el desafuero para que Andrés Manuel López Obrador no pudiera participar en la elección del 2006, que la movilización popular fue lo que hizo que retirara ese juicio, sino también, que él fue presidente y promotor del fraude electoral, por eso le llamamos el traidor a la democracia.

Claudia Sheinbaum: Con qué autoridad moral Vicente Fox quiere ir a #Venezuela a darles lecciones de democracia, cuando él es un traidor a la democracia. #ÚltimaHora pic.twitter.com/REBf9lS3uO — Ana Luisa (@HNoticiasMX) July 30, 2024

“Porque él llega con mucho ánimo por parte de las y los mexicanos en el 2000, primera vez que se le gana al PRI, y había una expectativa de cambio y en realidad no ocurre nada, no hay cambio. Y no solamente no hay cambio, sino que en la siguiente elección, él comete un fraude o es partícipe de este fraude electoral del 2006”, sostuvo la morenista, quien añadió:

“Entonces, ¿con qué autoridad moral quiere ir a Venezuela, a darles lecciones de democracia? Cuando él es un traidor a la democracia. Entonces, es igual que Marko Cortés, que ya dijo claramente que son mentirosos, porque defendieron los Programas Sociales y después se arrepintió frente a todo mundo de haber defendidos los programas sociales, porque claramente dijo: ‘nosotros no creemos en eso’ y luego va a Venezuela ¿a qué?

“Entonces, en realidad es apoyar a un candidato, fueron a apoyar a un candidato. Por eso, digo que en el caso de Venezuela, hay que esperar el resultado final y es importante que se transparente el resultado de la elección para beneficio de todos, y permitir que los venezolanos y las venezolanas decidan con autodeterminación su futuro”, concluyó la virtual presidenta electa.