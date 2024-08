AMLO propone que gastos de reforma al Poder Judicial se pague con la mitad de sus fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador “el remedio y el trapito” del costo de la reforma al Poder Judicial es que se pague con la mitad de los fideicomisos de ese poder, “para que no usen eso de pretexto”.

Ante los señalamientos de que los cambios podrían costar mucho dinero el mandatario federal respondió: “Le voy a dar el remedio y el trapito: que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza. Y que ellos ayuden. Si es una reforma para que mejore el Poder Judicial”.

Recordó que tienen 20 mil millones de pesos guardados, “claro que alcanza, hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero, para que no usen eso de pretexto, de excusa, de que cuánto va a costar. No, esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario”.

El presidente López Obrador también reprochó que su reforma al Poder Judicial se cuestiona como no se hace con la de Joe Biden, en Estados Unidos.

“No sé a ciencia cierta en qué consiste una reforma que está proponiendo el presidente Biden para el Poder Judicial en Estados Unidos, pero seguramente es el que no haya abusos de autoridad, y que en realidad se imparta justicia. Pero en Estados Unidos… Nada más que eso no lo vamos a ver en Televisa, ni en Reforma. O a lo mejor Reforma sí sacó algo ya. ¿No ha sacado nada de la reforma judicial en Estados Unidos?”.

Consideró que sería muy bueno que se sepa en qué términos se plantea porque dijo estar seguro de que 98 por ciento de los mexicanos no lo sabían.

“Y no porque no quisieran saberlo, sino porque no hay información, porque sigue el control de los medios. Entonces, sí sería bueno, primero, pues ya lo estamos diciendo, a ver, en qué consiste la reforma en Estados Unidos. ¿Y por qué allá no hay tanto escándalo? ¿Por qué es aquí que la mayoría de los articulistas y comentaristas de radio y de televisión no quieren que el pueblo elija a los jueces? Como dicen los filósofos de los pueblos: por algo será”, señaló.