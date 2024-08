La colombiana Michel murió en México; su familia no puede pagar su repatriación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La colombiana Michel Agudelo Flores dejó su país para tratar de llegar a Estados Unidos, pero mientras se encontraba en la frontera, del lado mexicano, la joven perdió la vida a causa de un infarto, a pesar que su madre niega que tuviera una afección cardiaca. Ahora su familia pide ayuda para la repatriación del cuerpo.

La joven de 22 años era originaria de Medellín y había estudiado como auxiliar de enfermería, pero como muchos otros migrantes, tuvo que dejar su país para poder mejorar su situación económica. Michel optó viajar a Estados Unidos de forma irregular, por lo que solicitó los servicios de un “coyote” que la ayudara a pasar la frontera.

Si bien la familia de la joven estuvo en contacto con ella durante toda la travesía, dejaron de saber de ella después del 29 de junio, cuando Michel envió su último mensaje a la familia. Según reportes, un residente del municipio de Jacumé encontró su cuerpo, sin signos de violencia, cerca del muro fronterizo en Tecate, Baja California.

De acuerdo con medios colombianos, la familia de Michel se preocupó al dejar de recibir mensajes de la joven, por lo que buscaron información en internet y encontraron información de que se había encontrado un cadáver y así se dieron cuenta de que se trataba de la medellinense.

“Tenía la ilusión de irse a otro país para mejorar tanto su situación económica como la mía, aunque yo siempre le dije que así estaba feliz, que así estaba bien, que eso no importa para mí, que a mí me importaba más ella que cualquier otra cosa, que la plata no lo era todo. Aún así ella siguió con la idea hasta que se me subió en ese avión y se me fue”, dijo Liliana, madre de Michel, según consignó el medio “El Colombiano”.

De acuerdo con ese mismo medio, los gastos para repatriar los restos de Michel rondan los casi 30 millones de pesos colombianos, equivalente a 136 mil 881 pesos mexicanos.

"Necesitamos traerla de vuelta a casa para darle un último adiós", imploró Liliana Flores a la Embajada de Colombia en México, para que la ayuden a regresar para el cuerpo de su hija a Colombia.