Los medios “están cargados” en contra de Alejandro Moreno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los medios “están cargados” en contra de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aunque también consideró no opinar tanto porque ya lo llaman “Amlito” en lugar de “Alito”.

Al cuestionarle dónde quedó el expediente en torno a todas las irregularidades que se denunciaron en contra de Moreno, el presidente respondió: “Pues en eso ya no me quiero meter, no, no, no, ya no. Después me echan la culpa a mí de todo. Ya no le dicen… ¿Cómo le dicen al señor Moreno? …Alito, sino le llaman ‘Amlito’”.

Previo a difundir un video del programa de Carlos Alazraki con la participación del panista Javier Lozano y asegurar que son asuntos internos de los partidos, salió en defensa de Moreno.

“Porque siempre el pleito es que, ¿cómo se llama? Moreno, Moreno con Manlio, que se están dando ahí sus ‘llegues’, sí, ahí entre ellos, y es lo que sale, pero lo otro no, pero también lo otro está interesante. Y es normal en una democracia también, no es para alarmarnos”, dijo.

Añadió que exponía el tema porque “a lo mejor la gente no se entera porque también los medios se cargan, en ese pleito interno. No es que yo esté a favor de Moreno, pero los medios están cargados en contra de él, la mayoría”.

Antes reiteró que no debía meterse porque tienen sus diferencias, “en eso no hay parejura, porque se están peleando los del PAN igual o más, pero ahí no dicen mucho”.