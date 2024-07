No es necesaria una reforma fiscal, basta con que el Poder Judicial destrabe litigios: SAT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Antonio Martínez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que no es necesaria una reforma fiscal, pero sí es urgente que el Poder Judicial destrabe litigios para recuperar dinero de defraudaciones fiscales de grandes contribuyentes.

Entonces, el funcionario lanzó su llamado “al Poder Judicial, porque tenemos muchos litigios, para que se resuelvan los asuntos”.

Mostró la lista de los 13 no contribuyentes que por defraudación fiscal suman cerca de 130 mil millones de pesos.

“Y hacemos un llamado para que se puedan resolver los asuntos. Esta lista tiene días de retraso, en promedio 150 días, y hay algunos que llegan a tener hasta uno o dos años más”.

Martínez Dagnino también agradeció a contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. De 2019 a junio de 2024, ya sumaban casi 21 billones de pesos recaudados, 13.1 por ciento real más que la administración anterior y en términos nominales 6.6 billones de pesos.

“Al inicio de la administración los contribuyentes nos comentaban que no iban a pagar y que estaban esperando la condonación; la condonación ya no existe, ya no hay privilegios, ahora todas y todos contribuimos”, afirmó.

El funcionario agregó que durante esta administración se hicieron varias auditorías a pequeños, medianos y grandes contribuyentes y se obtuvo una recaudación de 3.3 billones de pesos, esto es 2.1 billones más que toda la administración anterior. Actualmente el inventario de actos en proceso asciende a 17 mil actos, dos mil 500 de ellos a grandes contribuyentes.

“Y resalta la recaudación de grandes contribuyentes, que pasa de 500 mil millones de pesos a 1.3 billones de pesos. Todas estas auditorías se hicieron respetando siempre los derechos de las y de los contribuyentes”.