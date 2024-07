“Poder judicial no es libre e independiente”: Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Durante el séptimo foro sobre la reforma al Poder Judicial celebrado en la Cámara de Diputados, el legislador petista, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el Poder Judicial no es libre e independiente.

Durante su participación en el foro “Elección de Integrantes del Poder Judicial”, el diputado del PT también cuestionó si todos los jueces son libres e independientes y enfatizó que no todos.

“Todas las críticas que dicen que va a pasar si se eligen a los jueces es lo que pasa en el Poder Judicial. Son, los jueces, les pregunto, ¿libres e independientes? Sostengo que no. Eso quiere decir que no hay jueces libres e independientes. Sí hay, pero el Poder Judicial no tanto es libre e independiente”, señaló.