Se forma la tormenta tropical Carlotta en el Pacífico cerca de México

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Carlotta se formó el miércoles en el Pacífico oriental cerca de las costas de México, pero se está alejando de tierra firme, informaron meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó en un aviso público que una depresión tropical se elevó a la tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph).

#Carlotta has formed in the eastern North Pacific - the 3rd eastern North Pacific named storm of the 2024 #hurricane season. Carlotta is the latest 3rd named storm formation in the eastern North Pacific since 1972. pic.twitter.com/mHKY91xyn0