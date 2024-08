Secretaria de Turismo de Oaxaca gastó 10 mdp en adornos y regalos para invitados VIP a la Guelaguetza: PT

OAXACA, Oax. (apro).- Por presuntos actos de corrupción, la diputada federal del Partido del Trabajo, Margarita García García, exhortó al gobernador Salomón Jara Cruz para que destituya a la Secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco por la negligente administración del erario, al gastar 10 millones de pesos solo en adornos y regalos para invitados especiales durante las fiestas de los Lunes del Cerro o “Guelaguetza”.

Desde la más alta tribuna de la Cámara de Diputados, la integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión presentó el punto de acuerdo donde pide la destitución de la polémica Secretaria de Turismo de Oaxaca, situación que irritó al gobernador morenista quien descalificó a la diputada por “subirse al ring” y no decir nada contra los gobiernos del pasado.

El descontento ciudadano reflejado en las redes sociales es porque el gobierno de la “austeridad” despilfarró tres millones 963 mil 952 pesos para regalos de los invitados VIP del gobernador Salomón Jara Cruz, quien se ufanó que “casi medio gabinete del gobierno del presidente Andrés Manuel estuvo con nosotros”.

Entre los invitados sobresalieron Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Alejandra Frausto, secretaria de Cultura; Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública; la ministra Loretta Ortiz y la canciller Alicia Bárcena.

Muchas gracias al gobernador de Oaxaca, @salomonj, a su esposa, @Irma_BolanosOax, y al pueblo oaxaqueño por compartir con México y el mundo la #Guelaguetza2024; grandiosa fiesta donde confluyen y se expresan las culturas originarias de la región. Un gusto compartir con las… pic.twitter.com/yFytAWregw — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) July 22, 2024

Además, la secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco, reconoció que se gastó tres millones 285 mil pesos con impuestos incluidos para la colocación de 44 mil 700 metros lineales de plástico picado, sombreros de palma, canastos de carrizo, faroles, paliacates, y todos los accesorios necesarios para la decoración del primer cuadro del Centro Histórico de Oaxaca.

Esto sin contar los conciertos gratuitos que se realizaron en la Alameda de León con la presentación del Grupo Cañaveral y el grupo de Rock Los Caligaris que cobran alrededor de 650 mil pesos por presentación.

Jara defiende a su secretaria de Turismo

El gobernador, en su mañanera semanal, salió en defensa de su secretaria de Turismo al afirmar que “Saymi ha sido una de las mejores secretarias de turismo en los últimos 20 años. ¿Cuándo habíamos tenido guelaguetza del mar, ñu savi, de la sierra sur, de la sierra norte? Nunca”, se respondió el gobernador.

Antes, se refirió a la legisladora de la 4T: “Yo respeto la opinión de la diputada, pero no sé si están viendo todas las actividades culturales, artísticas de nuestra Guelaguetza. Yo nunca había visto una secretaria o secretario de turismo que hiciera tanta actividad. Estaban enconchados y ahí no dijo nada Margarita. En cambio, ahora hace una observación fuera del ring”.

Esta reacción es porque la diputada federal resaltó que en 2021 Oaxaca era uno de los estados con mayor aportación al PIB sin que el gobierno estatal a través de la Secretaría de Turismo del Estado haya realizado acción alguna para la recuperación del lugar que se tenía años anteriores. Por el contrario, dijo, no solo ha sido omiso en las actuaciones que contribuyan a la recuperación, sino que existen denuncias públicas sobre la violaciones y omisiones en las que ha incurrido la actual titular de la Secretaria de Turismo del Estado.

Su afirmación la sustenta en el gasto que realizó por un monto de 2.6 millones de pesos para nueve esculturas monumentales que favoreció al Grupo Comercial Zazil del Valle S.A de C.V, la cual fue constituida en 2021 por el notario Jorge Alberto Merlo, quien está siendo investigado por estar involucrado en el cartel del despojo, según consta en el proceso de Invitación Abierta Estatal IAE-SA-ST-0015-06/2024.

Hizo hincapié en que Oaxaca es un estado lleno de artistas y artesanos que pudieron realizar estas esculturas y fueron ignorados por el gobierno.

Sobre el gasto para adornos, la diputada indicó que se gastaron tres millones 285 mil pesos para la decoración de 14 calles con plástico picado artesanal llamado “Nubes de colores” con motivo de las fiestas de la Guelaguetza.

A decir de la secretaria de turismo, a través de adjudicación directa se contrató al proveedor BLACKINFLUENCS PUBLICIDAD Y EVENTOS S. DE R.L. DE C.V., con número de registro PV14365 en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, por un monto de tres millones 285 mil pesos con impuestos incluidos.

Pineda Velasco, explicó que la contratación se conforma por tres partidas en las cuales se solicita un total de 44 mil 700 metros lineales de plástico picado, así como su montaje y desmontaje.

La legisladora resaltó que “esta licitación de nuevo deja fuera a los artesanos oaxaqueños y las escuelas de artes de la entidad, cuando una de las prioridades del gobierno debería de ser el impulsar y dar a conocer el arte y la cultura que tiene Oaxaca”.

Diputada del PT recuerda a Jara apostolados de la 4T

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la diputad petista exhortó “respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca para que destituya a la actual secretaria de Turismo del estado por desvío y justificaciones excesivas del presupuesto del erario”.

En respuesta a la descalifican del gobernador, la legisladora de la 4T le recordó a Salomón Jara Cruz: “No olvidemos que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos recuerda siempre apegarnos a nuestros principios rectores: ¡No robar, no mentir, no traicionar!

“Gobernador, no se confunda, su servidora sabe bien la función de los legisladores, y como somos electos por el pueblo, no debemos fallarles, somos su voz, y lo único que Margarita hace es transmitir el hartazgo y desesperación de los ciudadanos que quieren un cambio.

“Asimismo, le recuerdo que si bien las izquierdas se han aliado en elecciones, eso no significa que nosotros tengamos que esperar sentaditos y calladitos a su lado, mientras algunos cínicos bailan por las calles de Oaxaca. No lo digo solo yo, se lo han recordado periodistas, activistas y muchos sectores de los que usted en su campaña dijo provenir. No crea que porque otros actores políticos callan todo en el estado anda bien. ¡Ponga a trabajar a sus funcionarios y corra a los corruptos!”, finalizó.