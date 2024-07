Buscan quitarle la mayoría calificada a Morena: AMLO sobre nombramiento de magistrados en TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Detrás de la resolución del juez Rodrigo de la Peza sobre el nombramiento de dos magistrados en el Tribunal Electoral está el interés de quitarle la mayoría calificada a Morena para que no aprueben las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo afirmó durante su conferencia en Palacio Nacional.

“Lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución. ¿Eso es mafia o no es mafia?”, sugirió.

El presidente dijo que “todo es un plan con maña porque los dos que quiere imponer son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el Tribunal y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es, para no exagerar, no”.

De nuevo se lanzó contra el juez a quien critica por “atreverse” a ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se nombre a dos nuevos magistrados.

“¿Y con qué facultad? Si constitucionalmente es el Tribunal Electoral el que tiene la facultad para resolver. ¿Qué tiene que hacer un juez para calificar la elección presidencial y la elección federal?, un juez, pero, ¿cómo se atreve a violar así, a pisotear la Constitución?”.

El jefe del Ejecutivo Federal interpretó que esto se debe a que “se sienten protegidos por los de la Suprema Corte y los de la Suprema Corte se sienten protegidos porque tampoco son los que mandan. En esto hay como se dice en algunos lugares hay nivelitos, arriba hay otros”.

Se trata, consideró también, de una maniobra politiquera, porque un juez que no tiene facultades para pedirle TEPJF este nombramiento, aunque solo cuente con cinco de sus siete integrantes. “¿De cuando acá al juez le importa que esté integrado completamente el Tribunal?”.

De nuevo respaldó a la secretaria de Gobernación sobre interponer una denuncia para juicio político, “claro que está bien, ya basta de que estén pisoteando la Constitución”.

Tras dar esta declaración, el presidente afirmó que no solo es ese caso, hay otros como el de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fue claro en exponer que deberían respetar la constitución, en este caso, en el artículo 127 sobre que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente “y ellos ganan cuatro veces más que lo que gana el presidente de la República y son unos caraduras, cretinos, ¿cómo van a impartir justicia así? Y todavía hay quienes dicen no hace falta la reforma al Poder Judicial”.