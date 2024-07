Diputado electo del Verde impugna el retiro de constancia de mayoría por ser deudor alimentario

TOLUCA, Edomex. (apro).- José Alberto Couttolenc, dirigente del Partido Verde Ecologista (PVEM) en el Estado de México, confirmó que Luis Alberto Carballo Gutiérrez apeló ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la sentencia de la Sala Regional que le quita la constancia de mayoría como diputado federal electo por estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios morosos.

Coutollenc Buentello indicó que, para ser deudor alimentario, la condición es no haber pagado la pensión alimenticia, pero afirmó que su excandidato se encuentra al corriente de sus obligaciones. “La definición de ser deudor alimentario es que debas la pensión”, manifestó.

Incluso, afirmó que al momento de ser postulado el aspirante le mostró las transferencias realizadas, y así lo constató la dirigencia estatal del Verde y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Antes de que él fuera candidato, mucho antes, no sé cuándo porque no tengo las fechas de los recibos, pero sí puedo decir que para ser elegible como candidato debe mostrar sus transferencias, y él las mostró”, detalló.

Como dirigente del partido, manifestó, lo que me compete es revisar que esté todo en orden; si está todo en orden, puede ser candidato, y si no, no”, aseguró. Además, dijo, el INE y todas las autoridades consideraron que la postulación de Carballo Gutiérrez se encontraba en orden.

En este entendido, rechazó que exista responsabilidad de su parte y la de su partido al candidatearlo. “Nosotros solicitamos lo que nos pide la ley, y si (los aspirantes) lo acreditan, pueden ser, y si no, no pueden ser. No depende del Verde, depende de todas las autoridades”, expuso.

Couttolenc Buentello confirmó que su abanderado impugnó, aunque no directamente el Verde, el fallo ante la Sala Superior del TEPJF; “impugnó su defensa, por supuesto; se defiende él, a través del partido, pero él en lo personal”, añadió.

La tarde del pasado viernes, la Sala Toluca del TEPJF revocó la constancia de mayoría al verde ecologista Luis Alberto Carballo como diputado federal electo por el distrito 23 de Lerma, al confirmar que se encuentra inscrito en el padrón de deudores alimentarios morosos y, por tanto, resulta inelegible.

El magistrado ponente, David Avante, indicó que, durante su comparecencia, el candidato aseguró que ya se puso al corriente con sus obligaciones, pero éste hecho no es lo que determina su elegibilidad, sino su cancelación definitiva del padrón de deudores alimentarios morosos.

Es decir, sugirió que la deuda no se paga a capricho, en el momento que conviene a quien desea ser candidato, pues durante determinado plazo ya se dejó desprotegido a un menor y se atentó contra su dignidad al incumplir obligaciones alimentarias, de casa, vestido, salud y educación.

Tampoco, dijo, se sale del padrón de deudores en el momento en que se cubre la totalidad de la pensión, pues eso requiere de un procedimiento mediante el que las autoridades habilitadas en la materia lo determinan.

En tanto, Karina Castillo, exesposa de Carballo, precisó que el político comenzó a ponerse al corriente tras ser denunciado y citado a comparecer con motivo del recurso entablado en contra de la entrega de la constancia de mayoría.