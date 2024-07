Gonzalo López Beltrán visita a Claudia Sheinbaum en su casa de transición (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este jueves, Gonzalo Alonso López Beltrán, uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, visitó a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en su casa de transición.

El encuentro ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando el sociólogo llegó a la oficina de la morenista en la colonia El Prado, alcaldía Iztapalapa, a bordo de una camioneta negra. A su llegada no dio declaraciones de la prensa. Alrededor de una hora y media después, salió prácticamente corriendo sobre la avenida Churubusco, donde ya lo esperaba su camioneta para evadir a la prensa y arrancar a gran velocidad.

Se trata del tercer hijo del tabasqueño de su primer matrimonio con Rocío Beltrán. De los cuatro hijos del mandatario federal, Gonzalo es el menos mediático.

Sin embargo, a principios de abril pasado, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un audio que presuntamente lo involucra en el tráfico de influencias en minas del sur del país. El día 4 de ese mes, el presidente lo defendió: “No, mi hijo no tiene nada que ver, nada, absolutamente, es que tratan de mancharnos, pero no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas”, dijo.

Gonzalo Alonso, junto con sus hermanos Andrés Manuel y José Ramón, son propietarios de la empresa “Chocolates Rocío”, negocio que fundaron con el respaldo de la finca de cacao que heredaron de su madre.

?????HIJO DE AMLO LLEGA A LA CASA DE TRANSICIÓN DE SHEINBAUM



Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue visto esta tarde llegando a la casa de transición de Claudia Sheinbaum.



A su llegada, fue interceptado por reporteros que le cuestionaron… pic.twitter.com/Hi8VEr8EJM — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) July 5, 2024

¿Hijos de AMLO en gabinete de Sheinbaum?

El encuentro entre Gonzalo López Obrador y la exjefa de gobierno de la Ciudad de México se dio apenas dos días después de que ella dejó en suspenso la pregunta de si incluirá a alguno de los hijos del presidente López Obrador en su gabinete de gobierno.

El pasado martes 2, en conferencia en el Polyforum Cultural Siqueiros, fue cuestionada sobre si, como el gobernador electo de Tabasco, Javier May, nombró secretario de Gobierno a José Ramón López Obrador –conocido como “Pepín”, hermano del presidente–, se abre la puerta para que los hijos del Ejecutivo federal “estén más cercanos al proyecto y directamente en su equipo de trabajo”.

Tras pensarlo unos segundos, ella respondió en tono dudoso:

“Pues, por lo pronto no, no… Fíjense todavía no acabamos de nombrar a los secretarios y secretarias, eh y bueno, Javier May tiene todo el derecho de formar su gabinete. Allá ayudaron a su campaña y es una decisión del gobernador de Tabasco que, por cierto, es un gobernador que tiene casi 80% de apoyo popular, es inédito”.

Ante la insistencia de la prensa, dijo: “Estamos nombrando pues poco a poco…”.

Este jueves, Sheinbaum Pardo designó a otros cuatro integrantes de su gabinete central, para hacer un total de 16. De ellos, ocho son o fueron parte del gabinete presidencial de López Obrador, cinco fueron sus colaboradores en la Jefatura de Gobierno de la CDMX, dos más provienen de institutos de investigación científica nacionales e internacionales y uno ejerce cargos en Morena.