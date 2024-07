Tribunal revoca orden para que TEPJF designe magistrados provisionales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal revocó la orden de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designe provisionalmente a dos magistrados en la Sala Superior mientras el Senado concluye el proceso de selección de los integrantes que faltan en el Pleno.

Esta mañana, el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México aprobó el proyecto del magistrado Alejandro Sergio González Bernabé en el que declaró fundado el recurso de queja presentado por el Senado contra la suspensión provisional concedida por el juez Noveno de Distrito en la materia, Rodrigo de la Peza.

La resolución del Colegiado no impide al juez Rodrigo de la Peza conceder la suspensión definitiva a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) que tramitó el amparo en el que reclamó la omisión del Senado en concluir el proceso de designación de los magistrados que faltan en la Sala Superior del TEPJF, lo que podría ocurrir en las próximas horas.

Por esta medida, el TEPJF anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el juez de la Peza y la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó iniciarle juicio político.

Durante la sesión, el magistrado González Bernabé expuso que, conforme al calendario electoral, no existe un daño inminente por la falta de integración completa del Pleno de la Sala Superior del TEPJF que el próximo seis de septiembre deberá hacer la calificación de la elección del pasado dos de junio.

“En palabras más concretas, tiene la Sala Superior hasta el 6 de septiembre para hacer la calificación de la elección. De tal modo que, no se advierte un daño inminente porque ahora, cuatro de julio e incluso antes, cuando se presentó la demanda, la Sala no está integrada por el mínimo de seis, porque finalmente, también a la presidencia de la Sala Superior le corresponderá en su momento hacer la propuesta que corresponda de las personas magistradas que integran las salas regionales, para que el pleno de la Sala Superior designe a alguno de ellos, por lo que se considera que no se actualiza, por ahora, ningún daño que sea inminente y de alguna forma que sea irreparable”, apuntó.