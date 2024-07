AMLO aplaude nombramientos en el gabinete de Sheinbaum: “Buenísimos todos” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Buenísimos todos”, opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el reciente nombramiento de gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum; de Omar García Harfuch destacó que disminuyó índices delictivos en la Ciudad de México; y de Mario Delgado solo dijo: “Bien merecido”.

Primero nombró a la próxima secretaria de Gobernación, hoy de seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez; y a quien continuará como secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

La que atendió Acapulco fue la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y va a continuar, no hay ningún problema”.

Continuó con su opinión, ahora en torno a la hoy secretaria de Seguridad, “de primera conozco a Rosa Icela desde hace años, compañera de ustedes, periodista. Hija de una maestra rural de San Luis Potosí, la huasteca, de Xilitla (…) De ahí es Rosa Icela, una mujer con convicciones, honesta, trabajó con nosotros y digo nosotros porque trabajo con Claudia y conmigo desde hace años nos conocemos, creo que más de 20 años”.

Consideró que por haber sido periodista, hija de una maestra rural y de su gobierno, “no cabe duda que esto es una transformación, las cosas están cambiando”.

Enseguida preguntó: “¿A quién más nombró (Sheinbaum)? Ah, también Mario” y fue muy breve: “Bien merecido”.

Con quien más se detuvo fue al nombrar a Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad federal, quien tuvo el mismo cargo a nivel Ciudad de México, en la jefatura de Sheinbaum.

Omar también hizo un buen trabajo aquí como jefe de gobierno en la Ciudad… secretario de seguridad. Fíjense un dato, porque podemos tener opiniones y además eso es la libertad y la democracia no tenemos porque coincidir en todo”.

Con ese preámbulo dijo que con García Harfuch en la policía capitalina “es el tiempo en que ha habido menos incidencia delictiva en la Ciudad de México en los últimos 30 años, cuando menos”.

Incluso pidió a su vocero que exhibiera la gráfica de la trayectoria de los delitos en los últimos años, aunque justificó lo que sucedió en su gobierno en la Ciudad.

“A mí me tocó agarrarlo desde arriba porque venía este señor… yo entré antes del Ingeniero Cárdenas… Espinosa Villarreal ahí se fue a las nubes y fue bajando pero ahí está. El robo de vehículo fue una disminución. Se robaban 120 vehículos diarios, yo lo dejé en 78. Ahora se deben estar robando 15… De 120 a 12, diez veces menos. También por eso llega tanta gente a la Ciudad de México y al país en general”.

En el caso de los homicidios, ese delitos “costaba más trabajo” disminuirlo. “No había entonces la delincuencia organizada, no estaba tan desatada (…) Lo encontré como en 3 homicidios diarios y lo bajamos a 1.8 cuando me fui. Después se mantuvo. Aquí fue cuando se fue para arriba se descuidó… Mancera. Y aquí fue donde empezó al cartel Tepito, el cartel Tláhuac y no sé cuántos y aquí entró Claudia y miren a 2.3”.