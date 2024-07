AMLO asegura que su hijo Gonzalo no está interesado en ser parte del gabinete de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gonzalo López Beltrán le aseguró a su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no está interesado en ser parte del gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum o de algún asunto relacionado con la política, “cuando me dijo eso me sentí contentísimo”.

El mandatario federal expuso que su hijo le ayuda con los reportes en cuanto a marinos, en el tren interoceánico.

Me ayudaba a ver el avance de las obras, del tendido de las vías, los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, con los marinos”, dijo.

Afirmó que Gonzalo se hará cargo de la fábrica de chocolates que tiene en sociedad con su otro hijo, Andrés, y el mandatario federal agregó que “ahora que Gonzalo me dice que se va a dedicar a eso, que no quiere, además su compañera está feliz con esa decisión, yo también porque yo ya conozco de lo que se trata”.

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró que siempre da el consejo de que no hay que tenerle mucho apego a la ambición y al dinero, porque eso es infelicidad y lleva a lo irracional y si se trata de la lucha del poder por el poder o por los cargos, se enfila a la parafernalia.

“Cuando se quiere luchar por una transformación se tiene que estar dispuestos al sacrificio, son muchas fatigas… Sí genera una gran satisfacción ayudar a los demás. Es un apostolado, pero trae uno el huracán aquí encima y trae uno pues toda la responsabilidad” y aseguró que a la gente que se quiere, no se le desea ver en esa situación.