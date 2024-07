AMLO asegura que sus hijos son honestos y “han aguantado todo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Son muy cicateros, no le traen al papá ni siquiera un chocolate”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador de sus hijos, al asegurar que son austeros y no ricos, tanto que no tendría bienes que cambiarle a Carlos Loret de Mola, de aceptarle el reto.

“Ahí fue donde se equivocó, entre otras cosas, Loret de Mola, pensando que ese era mi flanco débil, mi talón de Aquiles, pero no, resulta que son honestos mis hijos. Y me da mucho y mucha satisfacción, porque no son ricos. Tan es así que cuando le dije a Loret: a ver, vamos a cambiar todo lo que tú tienes y tu familia con lo que yo tengo y mi familia, incluía lo de mis hijos, todo, se quedó callado, porque él sí tiene”, dijo.

El mandatario federal hizo un alto en la actividad que tendrá su hijo Gonzalo –quien este jueves visitó a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum– para arremeter contra medios de comunicación que difundieron un reportaje sobre la fábrica de chocolates de sus hijos que se aprovechaba del programa Sembrando Vida.

Del negocio entre hermanos, insistió que Gonzalo se hará cargo “y me puse contentísimo, porque pobres de los hijos, se desquitan con ellos y ellos tienen que padecer por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios”.

Habló de que las 52 hectáreas que trabajan son herencia de su mamá, en Teapa, y es ahí donde sembraron primero cedro y luego cacao.

“Se asociaron y buscaron buenas variedades criollas para tener buen cacao y orgánico y empezaron a hacer chocolate y pusieron una tienda de chocolates por aquí cerca, no me vayan a acusar de hacerles publicidad, pero les voy a decir quién sí les hizo publicidad (…) yo no he podido ir, tengo ganas de ir porque están buenos los chocolates y son muy cicateros, no le traen al papá ni siquiera un chocolate, son muy austeros”.

Siguió con la acusación: “De repente saca un reportaje Carmen Aristegui diciendo, así con sus voladas, que estábamos nosotros fomentando el programa Sembrando Vida para que los productores sembraran cacao y que con ese cacao se alimentara la fábrica de chocolates de mis hijos, cuando se trata de una cosa muy pequeña (…) Pero ya ella vinculando el programa con la fábrica de chocolate de mis hijos. ¿Qué creen que pasó?, había colas comprando chocolate y de la gente más humilde en solidaridad”.

Afirmó que antes del reportaje, vendían 3 mil pesos diarios y después de la difusión de la que más acusó a la periodista Carmen Aristegui, sus ventas se incrementaron hasta en 10 mil pesos.

El presidente dijo que “tengo la fortuna de tener cuatro hijos, que los quiero mucho, ya ve que los padres no podemos hablar mal de los hijos, siempre nuestros hijos son los mejores. Pero estos estos se han portado muy bien, porque han aguantado todo, y son honestos, no son corruptos”.