En Aguascalientes, otro joven fallece tras ser detenido por policías municipales

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Gloria Bocanegra Muñoz tomó el teléfono a las 9:30 de la mañana y marcó el número de Jorge, su hermano, que estaba en Aguascalientes por trabajo. Él le dijo que estaba cansado y que tomaría una siesta. Era lunes 29 de abril y Jorge abordaría un vuelo a las 2:00 de la tarde para regresar a su casa, en la Ciudad de México. Tres horas después, cuando Gloria volvió a llamarle, del otro lado de la línea respondió una agente de investigación que se identificó como Karen Hernández. La mujer, sin darle más detalles, le dijo que la persona que tenía ese celular había muerto.

Lo que le sucedió a Jorge en las horas que pasaron entre esas dos llamadas, es hasta ahora desconocido. Las autoridades en Aguascalientes no han explicado cómo y por qué ese joven de 33 años perdió la vida, pero se sabe que antes fue detenido por 15 policías municipales, adscritos a la capital del estado.

El de Jorge es un caso similar al de Iván Díaz Marín, de 30 años, que como Proceso informó, falleció el 3 de junio por lesiones, tras permanecer una noche detenido en los separos municipales. En ambos casos, la autoridad ha dicho que los jóvenes estaban drogados en el momento de los hechos, pero en el caso de Iván un parte médico oficial señala lo contrario, y la familia de Jorge –a la que la fiscalía le dijo que había consumido cocaína y heroína– afirma que él no consumía ninguna droga. Ese dato también ha sido dado a conocer por el fiscal, Jesús Figueroa Ortega, aunque en la entrevista dada a este medio, la fiscalía prefirió no detallar esa información.

Los dos jóvenes fueron detenidos por la misma falta: disturbios en la vía pública; llevados al área de Justicia Cívica del Municipio Capital, y después canalizados al Hospital estatal Tercer Milenio, institución con la que, de acuerdo con un documento oficial, la Policía Municipal tiene un convenio de colaboración.

Hasta el momento, ni el alcalde de la capital, el panista Leonardo Montañez Castro, ni la gobernadora, la panista Teresa Jiménez, se han pronunciado sobre ninguno de los casos.

Oriundo de Ciudad de México, Jorge Bocanegra era contador de la Plaza de Toros México, y había sido enviado a Aguascalientes para trabajar en alguno de los espectáculos taurinos que se ofrecen durante la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), celebrada entre abril y mayo.

En entrevista con Proceso, la fiscalía del estado confirmó que su cuerpo tenía lesiones, como escoriaciones en la piel y moretones en el cuerpo, en zonas como el cuello y el área inguinal (cerca de los genitales), así como lesiones faciales –en la nariz y ojos–, y en el área abdominal. José Tomás Chávez Macías, director del área de Periciales, dijo a este medio que hasta este 3 de julio pudieron confirmar la causa de defunción, que habría sido un infarto agudo al miocardio, acompañado de una encefalitis hipóxico-isquémica (causada por falta de oxígeno en el cerebro) y datos de falla orgánica múltiple.

Esa información, sin embargo, no ha sido compartida de manera oficial con la familia Bocanegra Muñoz, quienes atestiguaron las lesiones en el cuerpo de Jorge. De acuerdo con la fiscalía, el resultado de la necropsia formará parte de la carpeta de investigación CI/AGS/12133/04-24, abierta de oficio por el caso.

“Un policía nos dijo que esos golpes eran de días anteriores, pero no lo creemos, su compañero que estuvo con él todo el tiempo, en el mismo hotel, en la misma habitación, dice que nunca se peleó, que nunca le pegaron, nunca nada. Jorge sólo fue a trabajar. Mi hermano tenía un hundimiento en el cráneo y estaba totalmente golpeada su cara, sus labios, su ojo, su cuerpo”, narra Gloria Bocanegra.

La versión que la fiscalía dio a la familia es que la mañana de ese lunes, después de hablar con su hermana, Jorge fue detenido en las inmediaciones del Foro de las Estrellas, un enorme recinto donde se presentan grupos musicales durante la Feria. Ese lugar, sin embargo, está cerrado por las mañanas. Las autoridades les explicaron que tras tratar de escapar de la detención, 15 policías lo amagaron.

En los hechos habrían participado elementos de la empresa de seguridad privada Omega, usualmente contratada en eventos masivos locales.

Gloria relata que cuando lo detuvieron, Jorge estaba al teléfono con uno de sus compañeros de trabajo, y que antes de colgar, le dijo que lo querían matar. Su compañero entonces se movilizó para investigar qué estaba sucediendo.

La familia Bocanegra Muñoz recibió un mensaje de la fiscalía de Aguascalientes a las 3:00 de la tarde del mismo 29 de abril, momento en que le informaron que Jorge estaba detenido, pero de acuerdo con su acta de defunción, a esa hora él ya había fallecido. El documento, consultado por Proceso, tiene registrada como hora de la muerte aproximadamente las 9:00 horas de ese lunes.

Chávez Macías, el director de Periciales de la fiscalía, dijo que el área forense de la dependencia fue informada a las 11:15 de la muerte de Jorge. El funcionario no pudo detallar con exactitud la hora en la que él habría fallecido.

“En la fiscalía no dejaron que mi mamá pasara a ver el cuerpo, le dijeron que era muy impactante y nada más se lo mostraron por fotografías en la computadora”, narra Bocanegra Muñoz.

Al otro día de los hechos, el 30 de abril, Antonio Martínez Romo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), dio una declaración a medios locales en donde dijo que actuarían “con total transparencia” y que los 15 elementos que participaron de la detención serían puestos a disposición del Ministerio Público.

Pero dos meses después, esos elementos aún siguen en activo, confirmó a Proceso la SSPM. El área de comunicación de la dependencia dijo que seguirán trabajando hasta que la fiscalía determine lo contrario pues, oficialmente, las lesiones no habrían causado la muerte del joven.

La fiscalía, por su parte, no ha informado a la familia sobre ningún avance de la investigación. El abogado que contrataron no ha podido acceder a copias de la carpeta abierta por el caso. Mientras que, en entrevista, el área de comunicación de la dependencia informó que por la secrecía del caso, no brindarán mayor información.

“La respuesta de las autoridades de no suspender a los oficiales, no buscar una indagación de manera autónoma e independiente, lo único que hace es no echar luz sobre problemas que puede haber muy profundos en la forma de capacitar a los policías, pero sobre todo en la forma de reaccionar ante crímenes que sabemos nuestro estado tiene antecedentes evidentes, sabemos que hay un problema que si no se ha resuelto, si no hay reconocimiento, seguirá sucediendo”, dice Aurelio Coronado Mares, doctor en psicología, maestro en ciencias forenses, y especialista en el análisis de casos de violencia a derechos humanos.

Coronado Mares citó el informe realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- DH) sobre la práctica de la tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014.

“Mi hermano era amado por mucha gente, acudieron muchas personas a verlo, querían despedirse de él, toda la noche estuvo acompañado. Mis amigos me dicen: tienes dos opciones, dejarlo así y que él descanse, o pelear y que se haga justicia, y eso es lo que quiero. El dolor que nos causaron es impresionante, sientes que el tiempo se te detiene, te da coraje que el mundo siga corriendo con normalidad. Leí que Iván (Díaz Marín) tenía 30 años, los dos tenían una vida por delante, sueños, planes, no es justo que se los arrebaten así”, dice Gloria Bocanegra.