Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 5 de julio (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-En México el paso del huracán Beryl, en categoría 2 ha dejado saldo blanco, hasta el momento sin el reporte de pérdida de vidas ni personas lesionadas; sin embargo, el gobierno federal destaca que aún se está en alerta roja, por lo que pide a sus habitantes todavía no salir de sus casas o albergues.

-El plan de construir viviendas a precios accesibles que propuso la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, fue una idea que primero tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó: “Me da hasta envidia de la buena”.

-Gonzalo López Beltrán le aseguró a su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no está interesado en ser parte del gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum o de algún asunto relacionado con la política, “cuando me dijo eso me sentí contentísimo”.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la cancelación de la orden del juez Rodrigo de la Peza para designar a dos ministros del Tribunal Electoral para calificar la elección pasada; ya no será necesario el juicio político.

-“Buenísimos todos”, opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el reciente nombramiento de gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum; de Omar García Harfuch destacó que disminuyó índices delictivos en la Ciudad de México; y de Mario Delgado solo dijo: “Bien merecido”.