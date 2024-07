AMLO admite que "se le fue" establecer un requisito para ser juez en la reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la reforma al Poder Judicial, al presidente Andrés Manuel López Obrador, “se le fue” establecer que quienes aspiren a ser juez, magistrado o ministro debe tener experiencia por lo menos de cinco años, aunque aseguró que él apostaba a que no se tuviera antecedente laboral.

“Se nos fue en la iniciativa que tienen que tener cinco años de experiencia los que puedan participar. Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó”, reconoció.

En torno a su interés dijo: “Yo soy más partidario que una mujer, hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley. Está lleno de frescura, de ideales, de llevar a la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y encima de la ley nadie”.

Insistió en que con el paso del tiempo y los años de experiencia, ya con cinco y más con diez años de experiencia aprendían hasta lo que no debían, porque, dijo, “dejaron la mística, ya fueron dejando el camino, ya aprendieron otras cosas que no se necesita. Siempre dicen ´no, la experiencia´, si van a ser abogados titulados en la escuela y si hace falta un curso especial se lleva a cabo sobre la función específica de un juez”.

El mandatario federal cuestionó: “¿Que es muy compleja la impartición de justicia? Cuando se actúa con rectitud y no por consigna”.

Expuso casos en los que jueces liberan a delincuentes ordinarios y los de “cuello blanco”, por lo que dijo que debería estar prohibido que se libere a personas los viernes.

El presidente también consideró que se debe resolver el tema de los fideicomisos, y que se utilicen con otros fines y temas que se deben tomar en cuenta para el debate de esta reforma.

“Eso es lo que busca la reforma, limpiar de corrupción al Poder Judicial y no es para enojarnos, preocuparnos. Cada vez que haya un problema así, lo mejor es preguntarle a la gente. Por qué nada más consultar a las élites, a los empresarios, sociedad política”, dijo.

Llamó a llevar la reforma “sin imponer nada, sin excluir, que participen, que se sometan al escrutinio público, que el pueblo decida. Que haya un periodo amplio necesario, que se conozca q todos los que quieran participar, que dispongan de los medios de comunicación del Estado, la misma Suprema Corte tiene un medio de comunicación” y que se den a conocer los antecedentes, incluidos a los que tienen un lugar y que busquen continuar mediante su elección.

También admitió que su planteamiento en la iniciativa enviada es perfectible: “Que se ajuste, no queremos que se apruebe sin quitar una coma”, por lo que sí se va a mejorar, dijo, “adelante”.

“Es importante la reforma al poder judicial y no es venganza ni nada. Nosotros pensamos que esto va a ayudar mucho para que no haya impunidad, que se viva un auténtico estado de derecho”.

Añadió que hay “cosas peores” que vender productos, por ejemplo de Pineda Covalín porque ahí podrían tener ganancias de un millón de pesos. “Lo que hizo un ministro que guardó casi un año un expediente de 20 mil millones de pesos”.

Reiteró que además del tema de los fideicomisos, tienen otras prestaciones: 90 millones para anteojos; 24 millones para el día de festejo para dia de las madres; 26 millones para el día del padre; 235 millones para vestuario; 900 millones para traslado; 282 millones en escoltas; y 1,177 millones para pago por riesgos.

“Todo esto es lo que se va a revisar con la reforma y va a haber ahorros importantes porque todo esto, no se olvide es dinero del presupuesto público, del pueblo. No es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Esto que es elemental, no se sabía”.