AMLO entrega 45 mil 476 hectáreas al Pueblo Yaqui

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por un decreto presidencial Andrés Manuel López Obrador entregó 12 mil 978 hectáreas al Pueblo Yaqui, llegando a un total de 45 mil 476 hectáreas entregadas para uso, explotación, aprovechamiento y administración del Pueblo Yaqui conforme a sus usos y costumbres.

Son resultado del decreto presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas en el que otorgaban más de 20 mil hectáreas, el decreto presidencial de 2021 emitido por el presidente López Obrador que restituía 2 mil 943 hectáreas, la recuperación de 313 hectáreas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el gobierno del estado de Sonora, el decreto presidencial en 2022 que otorgó 20 mil 241 hectáreas y el decreto del 7 de julio del presente año de 12 mil 978 hectáreas.

En la firma del decreto se aprovechó para dar los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, así como la inversión que se ha hecho en el cumplimiento del plan. El ingeniero Aarón Mastache Mondragón, informó de las obras para garantizar el derecho al agua potable de la comunidad Yaqui.

Las obras son; la construcción de un acueducto con una capacidad de 200 litros por segundo de agua potable para todas las comunidades y el segundo la rehabilitación y ampliación del distrito de riego 018 del Pueblo Yaqui, el único indígena en todo el territorio nacional.

Informó que el acueducto de 241 kilómetros lleva un avance del 97% y se comprometió a entregar la rehabilitación del distrito de riego en septiembre del presente año.

La inversión total del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es de 16 mil 180.3 millones de pesos desglosados de la siguiente manera:

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, destacó que el Pueblo Yaqui no había recibido justicia desde la época del general Lázaro Cárdenas hasta la llegada del presidente López Obrador.

“Desde entonces, hasta el triunfo de nuestro movimiento y el arribo de nuestro presidente, López Obrador, a la presidencia de la república, no se había asentado la justicia con la comunidad Yaqui”.

Por su parte, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señaló que las obras que componen el plan de justicia revierten las “grandes consecuencias del despojo y la desigualdad que han provocado las reformas neoliberales al artículo 27 constitucional del año 1992”.

E informó que el gobierno construye 17 planes de justicia en todas las regiones indígenas de nuestro país en los que participan 23 pueblos indígenas en 12 estados de la república que benefician a una población aproximada de 420 mil personas en hogares indígenas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un resumen de la historia de México hasta la revolución mexicana para destacar que México tendrá 500 años después, 300 años de conquista y 200 años de independencia, una mujer presidenta, quien es “la más preparada de todos los presidentes”.

“Por primera vez nos toca a nosotros la dicha enorme de poder constatar, de poder vivir para contarlo que México tendrá una mujer presidenta, se trata de una mujer preparada, yo les puedo decir que, de todos los presidentes, es la más preparada”.

Explicó a los asistentes el grado académico de la virtual presidenta electa y señaló que “no es fifí” y que cumple con los tres principios básicos del movimiento que representa su gobierno “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

“Esta señora es doctora, es lo más alto, una mujer preparada con experiencia (…) una que viene desde jovencita luchando por la justicia, no es fifí, (…) ella siempre luchó por los pobres, por los necesitados, por las causas justas”.

“Lo más importante es la honestidad, y eso es lo que tiene también la presidenta, cumple con los tres principios básicos de nuestro movimiento, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.