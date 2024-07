Que se cuenten los votos en la alcaldía Cuauhtémoc, ataja Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció en favor del recuento de votos de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, como lo solicitó Catalina Monreal, candidata de Morena-PT-PVEM e hija de su excoordinador de campaña presidencial, el senador Ricardo Monreal, quien perdió por casi 12 mil votos frente a la abanderada de PAN-PRI-PRD, Alessandra Rojo de la Vega.

“Entiendo que lo que planteó Caty Monreal fue voto por voto, casilla por casilla, que ya está en la legislación electoral, tons (sic) ¿por qué no se abren todas las casillas?; o sea, ¿por qué niegan esa posibilidad?”, respondió a la pregunta sobre la polémica que se presentó el pasado fin de semana.

Y es que el viernes 5, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), a petición de la candidata Monreal y Morena, ordenó al Instituto Electoral local (IECM) el recuento de votos de la elección del pasado 2 de junio en dicha demarcación. No obstante, la abanderada de la oposición Rojo de la Vega impugnó la orden ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ayer ordenó la suspensión del recuento.

En medio de la polémica, la activista -quien recibió su constancia de alcaldesa electa el 6 de junio- acusó que el senador Ricardo Monreal se valió de su influyentismo para hacer posible el recuento. En tanto, su hija acusó que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presionaba en el Tribunal federal para suspenderlo.

Este lunes, cuestionada en conferencia sobre el tema, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México se inclinó en favor de la petición de Caty Monreal:

“Yo lo que no entiendo es por qué no se abren o se abrieron todas las casillas, ¿por qué? Si tienen la certeza de que ganó el PRIAN la Cuauhtémoc, pues ¿por qué no se vuelven a contar los votos? ¿por qué cerrarse a eso?”.

La prensa le recordó que la diferencia en la votación en favor de la opositora fue de casi 12 mil votos, pero ella insistió:

“¿Qué problema tiene que se abra, si están seguros del triunfo, qué problema tiene? A ver, si estuviera otro tema a discusión de anulación, incluso por otros temas, pero lo que se está pidiendo es que se abran todas las casillas, que se vuelvan a contar los votos”.

-Ya hubo recuento, le aclaró la prensa.

-En uno de los distritos, falta otro, contestó.

-Son casi 12 mil votos de diferencia, insistió un reportero.

-Pero, ¿por qué no contarlos otra vez? Se tardan un día, medio día, argumentó la morenista.

Ante la pregunta de por qué la candidata de Morena no acepta que le ganaron, Sheinbaum Pardo respondió:

“No, ¿por qué no se cuentan los votos? Hay una duda por parte de una de las candidatas. Si fuera al revés, es decir, si cuando se planteó por parte del PRIAN que se abrieran todas las casillas de la Presidencia, yo dije ‘adelante, no tengo problema’. Si fuera al revés, de que alguien del PRIAN está pidiendo que se abran todas las casillas de una candidatura que ganó Morena, adelante. O sea, yo creo que tiene que haber certezas, entonces lo que se está pidiendo es que se cuenten los votos, no veo por qué no”.

Al preguntarle sobre los señalamientos de ambas excandidatas contra Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, la virtual presidenta electa contestó:

“Pues también por eso tiene que renovarse el Tribunal Electoral, para que no haya ninguna suspicacia de que alguien esté influyendo, el tema central es ¿por qué no se abren todas las casillas?; o sea, ¿qué puede influir Ricardo Monreal en decirle a un…, que se abran todas las casillas?”.

-Pero es su compadre

-Pero que se abran las casillas, o sea, ¿qué prueba este?

-Conflicto de interés

-Si se están abriendo todas las casillas, si le dijera anula la elección hoy, es distinto. Lo que se está pidiendo públicamente, jurídicamente es que se abran las casillas, ¿qué de malo hay ahí?; al contrario, están hablando de transparencia, no hay nada malo en lo que se pueda acusar.

-¿No es sesgada la transparencia, doctora, en unos casos sí y en otros no?, insistió por último la prensa.

-Que se cuenten los votos en el caso de la Cuauhtémoc, cerró la futura presidenta de México.