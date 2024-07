Correos confirman que la Conade sí solicitó habitaciones en hotel de París

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, solicitó mediante un correo electrónico enviado al Comité Olímpico Mexicano (COM) el 9 de agosto de 2022 que reservara tres habitaciones en el hotel sede para mandatarios y ministros del deporte durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

La coordinadora ejecutiva de la dirección general de la Conade, María del Carmen Vidaurri, le respondió al COM un oficio que este organismo envío al correo ana.guevara@conade.gob.mx en donde en el asunto dice claramente “Alojamiento para Juegos Olímpicos 2024”, y le solicitó que le informara cuántas habitaciones necesitaría en el hotel Barriere Le Fouquet’s para hospedarse durante la justa deportiva.

Desde su correo institucional maría.vidaurri@conade.gob.mx, la funcionaria respondió: “Al respecto, me permito confirmar que serán tres habitaciones. Agradezco su atención y estoy a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera”. Esta comunicación fue enviada al correo presidencia@com.org.mx.

El mencionado oficio, dirigido a Ana Guevara, fue enviado el 28 de junio de 2022 por la presidenta del COM, María José Alcalá, quien le pidió a la directora de la Conade que confirmara su presencia en París, le dio el nombre del hotel que el Comité Organizador designó para los ministros del deporte y presidentes, y le avisó que el COM sería el responsable de realizar las gestiones. Un día después, Vidaurri confirmó por mail la asistencia de Guevara.

Proceso tiene en su poder tanto el oficio como las capturas de pantalla de los correos electrónicos citados.

Esta casa editorial publicó el viernes 5 de julio una nota sobre que si la Conade no pagaba los 75 mil euros que le debe al Comité Organizador de París 2024, el COM no le entregaría las acreditaciones solicitadas para Ana Guevara y un acompañante, así como para un grupo de servidores públicos.

Dos días después, la Conade despachó un comunicado en el cual negó haber solicitado dichas habitaciones y alegó que, por un tema de austeridad, nunca las reservaron por el alto costo.