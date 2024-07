Habitantes de Tila se niegan a regresar a sus hogares por violencia

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A un mes de que un grupo armado en Tila quemara 17 casas y 21 vehículos, dejando tres muertos y cuatro heridos y miles de pobladores desplazados, la mayoría ha retornado a sus hogares, sólo unas mil personas se niegan a volver por miedo.

“Quedan menos de mil personas que no quieren regresar por temor y algunas familias no van a retornar definitivamente por situaciones personales, y porque ya no se sienten seguras; incluso han pedido su cambio de trabajo”, informaron representantes de los desplazados.

El comité Digna Ochoa dijo que en Tila la situación de tensión persiste por las omisiones de todos los niveles de gobierno y “sus fuerzas de seguridad que no actúan para desarticular a grupos delincuenciales y armados y aplicar la ley”. Aseguró que recibió un reporte urgente en donde le informan de una reunión de “los autónomos” que decidieron la expulsión del Ejército y la Guardia Nacional del ejido Tila.

A un mes de los hechos violentos, el comercio se encuentra funcionando en un 70%, “ya funcionan las tortillerías, las tiendas de abarrotes y la venta de agua casa por casa. Poco a poco se está dando la normalidad”, señalaron los retornados.

Sin embargo, comentaron que todavía están esperando la realización del peritaje de las casas dañadas para la reconstrucción y los negocios saqueados, y saber cuál será el apoyo que les darán las autoridades, por lo que esta semana retomaran el tema en la mesa de trabajo que se tiene con funcionarios de gobierno.

Ante los rumores de que las fuerzas de seguridad se retirarán de Tila los pobladores confían en que el Ejército va a permanecer en el poblado del norte de Chiapas para brindarles seguridad.

Manifestaron que por lo pronto se está avanzando con la electrificación y la seguridad. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sigue dando mantenimiento a la red de energía eléctrica, “pero nos dijeron que va a tardar para atender todo el pueblo”. Esta semana comenzará la instalación de 80 lámparas en puntos estratégicos de la cabecera municipal, lo que ayudará a que haya mayor seguridad.

Indicaron que el ayuntamiento de Tila, se comprometió a instalar por lo pronto 80 lámparas en las calles. “El último conteo que hicimos fue de 280 luminarias que se necesita instalar, pero por la falta de mantenimiento del servicio eléctrico no se pueden colocar todas, porque hay transformadores que no funcionan al cien por ciento”.

Explicaron que, debido al abandono de la red eléctrica, si se colocaran las luminarias que se necesitan, probablemente no funcionarían por lo que conforme se le vaya dando mantenimiento, se irán instalando.

Los desplazados consultados, que pidieron el anonimato, recordaron que el 7 de junio se desplazaron, entre 8 mil y 10 mil pobladores de Tila, luego de un enfrentamiento iniciado el 4 de ese mes entre los grupos denominados Karma y Autónomos, que dejaron tres muertos, cuatro heridos y 17 casas y 21 vehículos quemados.

Finalmente comentaron que esta semana también darán autorización a las autoridades del Bienestar para que se realice el censo con la finalidad de que se entreguen todos los programas sociales, ahora en la cabecera municipal poque antes había que salir a otras sedes.