Hay repunte de decomisos de cocaína y metanfetaminas en frontera México-EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Los decomisos de narcóticos en la frontera entre México y Estados Unidos han experimentado un crecimiento desde 2022. En la región de Tucson, Arizona, al norte del estado de Sonora, figuran, cuando menos, dos aspectos: un repunte en los aseguramientos de cocaína y un alza sostenida en lo referente a las metanfetaminas y al fentanilo.

“(Lo que ocurre con) las metanfetaminas me hace sentido, porque ahí se producen parte de las drogas químicas que están de moda, como el fentanilo. Lo que me llama la atención es lo de la cocaína, porque, según los expertos, la entrada de las drogas químicas permitió producir cantidades que son más pequeñas en cuanto a volumen, más fáciles de transportar y más rentables en las calles, por lo que se desplazó el negocio de la cocaína, la marihuana y la amapola”, explicó Marco Antonio Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora.

Los informes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señalan que, tras cinco meses del año, el tonelaje de cocaína y metanfetaminas decomisado en Tucson ya supera los registros de todo 2023.

En el caso de las metanfetaminas, tanto en su versión líquida como en cristales, se informó que fueron aseguradas 4.22 toneladas en el lapso de enero a mayo del presente año, mientras que durante todo el 2023, la suma llegó a 3.99 toneladas. Dicho de otro modo, este 2024 se han incautado 844 kilos de metanfetaminas por mes, mientras que el año pasado eran 798, en 2022, 647 y, en 2021, 695.

Este panorama se agudiza al tratar de la cocaína, lo que hace patente la necesidad de una explicación más amplia. Transcurridos 5 meses, se informó que fueron incautadas 1.22 toneladas del narcótico al norte de Sonora, lo que contrasta con los 440 kilogramos asegurados en todo el 2023, con los 950 de 2022 y con los 380 de 2022.

Sin embargo, el especialista precisó que la información hecha pública por ambos gobiernos se reduce a datos puntuales, y con frecuencia desactualizados, sobre decomisos, atención médica a consumidores y prácticamente nada relacionado con el flujo de narcóticos que realmente atraviesa la frontera entre México y Estados Unidos.

“No hay una correspondencia entre la prioridad que se le da al tema y el trabajo de los gobiernos de ambos lados. No tenemos información, no sabemos qué acciones se están tomando, no sabemos qué éxitos han tenido, no sabemos cómo se ha mantenido el consumo, no sabemos cuánto se está traficando de un lado de la frontera a otro, nomás tenemos información aislada”.