"Primero diagnóstico y luego decidimos qué hacer": ministro Laynez sobre reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek pidió al Poder Legislativo hacer un diagnóstico sobre el Poder Judicial, antes de decidir qué hacer para reformarlo y advirtió que limitar las facultades de revisión de las leyes puede implicar un retroceso a un poder concentrado.

Durante el cuarto foro de discusión de la reforma judicial realizado por la Cámara de Diputados, esta vez en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Laynez recordó que la ciudadanía accede a la justicia, primero a través de los poderes judiciales locales, mismos que han sido desatendidos.

AMLO rechaza reunión con Norma Piña por reforma judicial: "no tengo nada que ver"

“El primer contacto de la ciudadanía siempre va a ser con la justicia local, no se trata, ahora, de echarle la culpa a la justicia local, pero ahí perdón, no este Gobierno ni todos los demás, nadie, ha puesto atención a la justicia local, que es la que más lo necesitaba porque es la de proximidad: feminicidio, homicidio, roban casa, habitaciones, contrato incumplido, todo eso es local y siempre reformamos de arriba, pero no vemos precisamente la raíz que es lo que la ciudadanía sufre”, dijo, “pregúntele a la ciudadanía y verán que les dirán ‘mi mala experiencia en justicia es cuando entré a ver a la policía o cuando entré con el ministerio público’, entonces, primero, diagnóstico y, luego, decidimos qué hacer”.