"Soy un presidente naco, chinto y chairo": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Soy un presidente naco, chinto y chairo, en Tepetitán Macuspana, Tabasco y pertenezco al pueblo y al pueblo raso y ya que quede claro: no soy fifí”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al finalizar la conferencia y sin pregunta al respecto, el mandatario dijo esa frase para exponer un caso de discriminación, al mismo tiempo que asumió dichas palabras como una ofensa, y de las que mostró ser parte.

Antes, reiteró que previo a dejar la Presidencia hará público su testamento, el cual está relacionado con lo que no quiere que hagan, como informó desde enero de este año.

“Quiero publicar algo antes de irme, para que quede constancia, por ejemplo no quiero ningún nombre de calle, de escuela, nada que lleve mi nombre, no quiero monumento, estatua, además ya les dije que son muy pocos los héroes que se respetan en Mx: Hidalgo, Juárez, Villa, Zapata, al gral Lázaro Cárdenas, pero por lo general al resto no se les respeta y se pone un monumento y la gente inmediatamente le pone un apodo, lo más común que he escuchado que le llaman mono a la estatua. Ahí donde está el mono a la derecha”, aseguró.

Dijo que tampoco quiere asociaciones, por ejemplo que a su periodo lo llamen “el obradorismo”, es decir “nada, no quiero representación, yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada. Esto también para el disfrute, regocijo de mis adversarios que van a poder en libertad hacer cuestionamientos, porque ya no voy a poder contestarles, a nadie”.

Por “una circunstancia especial” hizo un testamento, el cual va a revisar, porque está en una notaría “y a lo mejor ese mismo, nada más lo arreglo”.

En la cuestión económica, afirmó: “No tengo nada, la casa de Palenque es de mis hijos, nada más que ahí -eso lo saben los notarios- un derecho de usufructo que está a mi nombre, o sea que pueden disponer hasta que fallezca. La casa es de mis cuatro hijos, la de Palenque, todo lo demás ya está entregado a mis hijos, yo no tengo nada”.

Tiene ahorros, indicó, por las regalías que recibe por sus libros, en especial del último, “me está ayudando bastante y ahora estoy por tener una reunión, me lo pidió el editor Planeta, porque van a sacar una edición del mismo libro más barata, se ha vendido muchísimo, pero van a sacar más y en una edición más barata”.

De anticipo de dicho libro le dieron 3 millones de pesos, de los cuales pagó un millón de pesos de impuestos.

“Tengo mis ahorros, estoy pidiéndole al ISSSTE que me haga mi cuenta de jubilación y voy a aclanzar como 21 mil pesos mensuales”, además de los 3 mil pesos al mes de la pensión de adulto mayor, la cual, dijo, va a aumentar.

En torno a la pensión del ISSSTE dijo que cuenta con 22 años del labor en el gobierno, entre el instituto indigenista, el del consumidor, con 11 años; en su jefatura de gobierno por cinco años y los casi seis de la presidencia

“Haciendo la cuenta me tocan como 21 mil pesos mensuales, pero tengo derecho al servicio de salud y ya la edad de uno, no sé a otros, la mayoría no lo necesite, pero ya a la edad de uno tiene que comprar medicamentos y los voy a tener garantizados en el ISSSTE. Qué más, que voy a hacer muy feliz porque ya me estoy entusiasmando con el libro que voya escribir, y que voy a publicar en tres, cuatro años más” y después, afirmó, ya no publicará nada relacionado con la política.

Sobre expresiones clasistas y racistas afirmó: “Y respeto a los fifís y todos podemos ser libres y no debe haber clasismo ni racismo en nuestro país, ni machismo”.