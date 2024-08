AMLO critica las declaraciones de la OEA sobre las elecciones en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con las declaraciones en torno al proceso electoral de Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) no actúa con prudencia, no ayuda y tiene procedimientos caducos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que el secretario general del organismo, Luis Almagro, solicitó el arrestó a Nicolás Maduro, el mandatario mexicano afirmó: “Es parte de lo mismo, el no actuar con prudencia. La OEA no ayuda por eso no asistimos nosotros” a la sesión extraordinaria convocada para abordar el caso de Venezuela.

De la OEA, el presidente López Obrador agregó que parece un apéndice de gobiernos hegemónicos o conservadores, de derecha, autoritarios y en realidad antidemocráticos.

“Pero eso ya no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Son procedimientos caducos de hace siglos donde se quedaban estos organismos y eran manejados por las potencias y se permitía que intervinieran las potencias en los asuntos internos de los países y se violaban las soberanías y se actuaba de facto en los hechos”, dijo.

El presidente consideró que “se actuaba como si existiera un gobierno del mundo que era el que decidía dónde había democracia, dónde no y se tenían que alinear todos si no intervención, también quitaban y ponían gobernadores a su antojo, bloqueaban países y manejaban las mayorías y los medios de manipulación”.

Dijo que en las últimas horas no hay enfrentamientos en Venezuela porque es lo que se debe lamentar.

“Ojalá no haya estos enfrentamientos y que se utilice la vía legal, que se acuda al tribunal electoral, que actúe con prontitud, desde luego con imparcialidad, que se recojan todas las pruebas y que pronto se tenga una resolución y que todos acaten el fallo del tribunal electoral de Venezuela, eso es y que no haya violencia. Esperarnos”.