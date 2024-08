AMLO discutirá con Lula Da Silva y Gustavo Petro sobre la elección en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una llamada con sus homólogos brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva; y de Colombia, Gustavo Petro, para hablar de la situación electoral en Venezuela.

La propuesta de México no es la mediación sino que no haya violencia, que se le dé la confianza a las autoridades electorales de Venezuela, se acopien las actas. “No puede ser que se diga ganó uno, ganó el otro si no hay pruebas y reconstruir si hubo sabotaje”.

“Al medio día de México, como a las 2 de la tarde vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela”, detalló.

Detalló que “nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos primero que no haya violencia, segundo que se respete la voluntad de los venezolanos”.

En tercer lugar planteará “que se presenten las pruebas las actas del resultado electoral. Y cuarto que no haya injerencismo Lo que pasó lamentablemente con el director secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato sino había ganado otro”.

Añadió que para la revisión de irregularidades ya hay “muchos técnicos buenos para recuperar todo lo que hayan destruido o borrado, a ver hasta dónde con la colaboración. Creo que hubo como 10 o 18 candidatos a la presidencia y no se cuantos partidos, que todos participen que todos aporten los datos que tengan”.

Si hay voluntad de aclarar las cosas, dijo, y si se respete el voto de los ciudadanos se va a lograr un acuerdo “yo deseo eso, que hay diálogo y que se tengan las pruebas Peek que no nos adelantemos a descalificar a nadie y esperar”.

En torno a una posible mediación detalló que “no es ese el propósito, pensamos que se puede resolver en Venezuela con la participación de los órganos electorales, de conformidad con la constitución, las leyes de ese país, las autoridades electorales y que no haya tanto injerencismo que no haya injerencismo, quizá digo tanto proque es evidente que hay mucha intervención”.

El mandatario destacó que el presidente Nicolás Maduro planteó que van a entregar las actas y se pide al órgano electoral correspondiente que convoque a los partidos, a los candidatos a entregar la información que tengan.

“El reconoce que no tienen todas las actas porque se sostiene -y eso hay que probarlo- que hubo una intromisión, un hackeo para tumbar el sistema de cómputo. Él mismo plantea que se recuperó una parte, que tienen ellos pruebas, tienen actas y que se está haciendo una reconstrucción, pero que ya corresponde al tribunal electoral hacer la investigación, escuchar a todos, recolectar todas las actas porque así está establecido en su marco legal y esperar”.

Incluso cuestionó: “¿Por qué tanta prisa?, legalmente son 30 días para que resuelva el Tribunal Electoral. Espero que sea en menos tiempo y lo que nosotros estamos pidiendo, exhortando, convocando es que no haya violencia entre hermanos venezolanos”.