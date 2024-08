Avanza en comisión de diputados reforma sobre pensiones de trabajadores del IMSS e ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen de reforma al artículo 123 constitucional, para incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Fondo de Pensiones para el Bienestar y, con ello, garantizar que los trabajadores que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 tengan una pensión igual al último salario o por hasta 16 mil 777 pesos.

"Las personas trabajadoras con sesenta y cinco años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tendrán derecho a que su pensión por vejez sea igual al promedio de salario del último año de cotización, hasta por un monto equivalente al promedio registrado en el IMSS en los términos que establezca la ley", dice un comunicado difundido por la Cámara de Diputados.

Los integrantes de la comisión avalaron el dictamen, en lo general, por 38 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; y en lo particular con 31 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones.

"En los artículos transitorios establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)", indica el comunicado.

Durante el debate, se presentaron cuatro reservas: dos por parte del partido Movimiento Ciudadano (MC), una del PAN y una de Morena, la cual fue la única aprobada.

Los legisladores de oposición se manifestaron a favor de la reforma, pero consideraron que las fuentes de financiamiento son inadecuadas, como lo manifestó el diputado Héctor Saúl Téllez.

“En Acción Nacional jamás se va a regatear el apoyo a las y a los trabajadores; sin embargo, no vamos a ir en contra de este dictamen, diputados, pero sí queremos decirles que las fuentes de financiamiento de este fondo son inadecuadas, no son recurrentes y vamos a un fracaso más financiero de este país”, detalló.

Asimismo, la diputada del PRI, Laura Haro Ramírez, resaltó que apoyarán la reforma, pero también subrayó la financiación del fondo, el cual dijo es basándose en la desaparición de los órganos autónomos.

“Hay algo que no quiero dejar pasar, y que llama que tiene que ver con los transitorios. Creo que ahí es donde puede estar el dardo envenenado. ¿Por qué? Porque se habla precisamente y ahorita alguien hablaba de la viabilidad financiera y del tema presupuesto y si nosotros leemos con atención cada uno del inciso de estos transitorios dice que estos recursos se van a generar con la eliminación de los órganos autónomos, órganos reguladores, organismos descentralizados, desconcentrados, unidades administrativas.

“Vayamos con tiempo, hoy todavía tenemos organismos constitucionales autónomos, aunque no les gusten, aunque no les guste la vigilancia, la rendición de cuentas, ya lo sabemos, no les gusta la transparencia”, enfatizó.