Difunden fotografía de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán

CIUDAD DE MÉXICOO (apro).- El periodista Luis Chaparro dio a conocer una fotografía de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, que se encuentra recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago (MCC, por sus siglas en inglés).

La fotografía se publicó en la red social del periodista, por medio de la cual informó que “El Güero Moreno”, como también es conocido Guzmán López, compareció en la corte el 30 de julio, donde se declaró inocente de los delitos que le imputan y “contestó todo con un inglés fluido”.

JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ “El Güero Moreno” official mugshot as he appeared in court yesterday before a judge in Chicago. Guzmân López plead not guilty and answered everything in fluent English. pic.twitter.com/8gqdYzGAEF

La próxima aparición en la corte del hijo de Guzmán Loera será el 30 de septiembre, mientras tanto, permanecerá recluido en Chicago, donde le administrarán medicamentos para controlar su presión arterial.

El abogado de Guzmán López aclaró que su cliente no tuvo ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos “No tenemos ningún acuerdo, nunca ha habido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, con Guzmán López no hay plazo de acuerdo”, declaró a medios el abogado.

Luis Chaparro es un periodista mexicoamericano con 15 años de experiencia, especializado en crimen organizado, narcos e inmigración, fue uno de los primeros periodistas en el mundo en entrar en la casa de uno de los hijos de “El Chapo Guzmán” y también tuvo acceso a un laboratorio de fentanilo en Sinaloa.

El periodista informó hoy que se llevó a cabo la segunda comparecencia de “El Mayo” Zambada, en la cual estuvieron presentes dos familiares y se hizo público que será representado por los mismos abogados que su hijo,” El Vicentillo”.

También informó que el capo obtuvo un trato preferencial a cambio de testificar y brindar información importante sobre miembros del Cártel de Sinaloa y de funcionarios mexicanos.

Zambada Niebla, through his lawyers, secured preferential treatment for 'El Mayo's surrender in exchange for continuing to testify and providing important information on high-ranking members of the Sinaloa Cartel, and top Mexican officials.https://t.co/jl9TarqVL6 — Luis Chaparro (@LuisKuryaki) August 1, 2024