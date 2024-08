Invalidan elección en Rayón, Sonora, por la ambigüedad de la boleta electoral

SONORA (apro).-El pasado 2 de junio un candidato no registrado obtuvo la mayoría de los votos del electorado de Rayón, municipio de Sonora. Lo hizo mediante un llamado a la ciudadanía a escribir su nombre en el recuadro en blanco. La noche de este miércoles el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Sonora declaró inválida la elección y ordenó la realización de una justa extraordinaria tras observar la ambigüedad generada por la boleta electoral.

En particular, el 3 de junio se hizo público que Heriberto Grijalva Vázquez, candidato no registrado, obtuvo 711 votos a través de la casilla en blanco, misma que indica: “si desea votar por algún candidato(a) no registrado(a), escriba en este recuadro el nombre completo”. Mientras tanto, la candidatura registrada de Luis Grijalva Robles, en representación de la coalición PRI-PAN-PRD, cosechó 674 sufragios. Sin embargo, el Consejo Municipal Electoral de Rayón otorgó el acta de mayoría y validez al último.

Tras el hecho, Grijalva Vázquez impugnó la decisión ante el TEE, quienes determinaron invalidar la elección, principalmente, bajo un argumento: ni la boleta electoral, ni las autoridades administrativas en la materia son claras respecto al funcionamiento de la casilla en blanco:

Mientras la norma señala que lo expresado en dicho recuadro tiene una finalidad estadística y de protección del derecho a la libre expresión, no existe modo de probar que la ciudadanía acudiera a las urnas con plena consciencia de ello. En consecuencia, entregar la constancia a quien obtuvo la segunda mayor cantidad de votos, rompe con el principio de autenticidad de la elección dado que el resultado no refleja la voluntad del electorado.

“Partimos de una idea sencilla: otorgar el triunfo en una elección a quien no ha obtenido la mayoría de los votos; es decir, otorgarles las constancias de mayorías a los segundos lugares, como ordinariamente ha venido sucediendo en este tipo de casos, nos llevaría a incumplir el principio de autenticidad de las elecciones que, entre otras cosas, establece que las elecciones deben reflejar el sentido del voto de la ciudadanía”, expuso el Dr. Vladimir Gómez Anduro, Magistrado Presidente del TEE de Sonora, y detalló que el fundamento de la decisión se encuentra en el “sentido del voto de la ciudadanía”:

“Desde nuestra óptica, el sentido del voto de la ciudadanía del municipio de Rayón es que votaron por una candidatura no registrada con la expectativa de que su voto sería válido; y votaron así porque las opciones que les presentaron los partidos políticos no les convencieron. No votaron en ese recuadro para anular su voto, si ellos hubieran querido anular su voto, lo hubieran hecho así. Pretender, como dice la línea jurisprudencial, que la ciudadanía sepa que ese voto es meramente estadístico o la garantía de un derecho de libertad de expresión, es imponerle a esta ciudadanía una carga desproporcional, excesiva. Sobre todo si tomamos en cuenta que hay campañas institucionales de las autoridades electorales, principalmente administrativas, que invitan a la ciudadanía a votar en esos recuadros y nunca se les dice que ese voto es un voto inválido o no válido”, cerró.

En el polo opuesto, el Magistrado de Primera Ponencia, Leopoldo González Allard, emitió el único voto en contra del proyecto que terminó por aprobar la invalidez de la elección. Afirmó que se sienta “un precedente muy peligroso para futuros casos”.

“Si yo candidato, yo aspirante, no fui el beneficiado (candidateado) por mi instituto (partido) político, no puedo competir. Si me pasaron los términos, yo me voy a promover como candidato no registrado y voy a hacer proselitismo… En ninguna materia el quejoso, el actor de un juicio, puede beneficiarse de los vicios que él mismo genera”, dijo el magistrado.

Heriberto Grijalva Vázquez, cabe mencionar, denunció previo a la jornada electoral que fue objeto de un espaldarazo del partido Movimiento Ciudadano, quienes presuntamente lo habían designado como contendiente por la alcaldía y que contaba con el respaldo popular necesario. En función de lo último, declaró el responsable de la impugnación que llevó a la invalidez del proceso, la decisión del TEE impulsará la participación ciudadana.

“Están abonando con eso a que la gente siga creyendo en la democracia y en las instituciones electorales. Con todo lo que estaba pasando, la gente ya estaba perdiendo eso. Ese es el mayor significado: reviven la esperanza de la gente en pensar que las luchas sí son válidas y tienen resultados; la gente se va a motivar por seguir participando”, afirmó el ciudadano que contenderá por la alcaldía de Rayón como candidato independiente.

Los resultados del pasado 2 de junio, agregó Grijalva Vázquez, le dotan de la confianza suficiente para mostrarse optimista frente al nuevo proceso: “Reconocieron el voto de la gente, que es un voto válido. No tenían porqué echarlo a la basura y el que hayan dado la oportunidad de una nueva elección nos deja conformes. Estamos dispuestos a participar otra vez y seguir buscando el objetivo, que es trabajar por Rayón.”

Al corte de la edición, compartió el oriundo de Rayón, el TEE de Sonora no se había comunicado para dar la noticia ni para informar de la nueva convocatoria y sus pormenores, de modo que tanto él como su equipo se mantienen atentos para atender las minuciosidades que emanen de la autoridad.