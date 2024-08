Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, dice estar enfermo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hijo de El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, tuvo su primer audiencia en un tribunal federal en Chicago, donde él y su abogado expresaron que el señalado tiene problemas de salud.

El pasado 30 de julio, Guzmán López se presentó ante Sharon Johnson Coleman, jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, para su primera audiencia. Sobre el hijo de 38 años de El Chapo, pesan cargos por tráfico de drogas y armas y lavado de dinero.

El acusado y su abogado Jeffrey Lichtman –quien también es defensor de su hermano Ovidio– señalaron que Guzmán tiene problemas de salud y recibe tratamiento por presión arterial alta, así como una condición de la tiroides sobre la que aún no se conocen los detalles.

En la audiencia se prohibió el uso de teléfonos celulares, computadoras y cualquier otro aparato electrónico.

En su aparición en la histórica corte, donde también se llevó a cabo el juicio de Al Capone, Guzmán López declinó al intérprete, antes de declararse inocente.

El “Güero Moreno”, como también es conocido, negó haber cooperado con las autoridades estadunidenses, como se le ha señalado en días recientes por diversas fuentes anónimas que han hablado con la prensa mexicana.

Hasta ahora han circulado diversas versiones, algunas de las cuales lo han acusado de haber engañado o secuestrado a Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a la justicia estadunidense, después de que ambos hombres volaran en una aeronave de Sonora a un pequeño aeropuerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas.

“Hay una enorme cantidad de rumores publicados por la prensa. No sé qué es real y qué no. Pero no debería sorprender a nadie que haya una historia que parece cambiar a cada minuto, lo que significa que mucho de lo que se le filtra a los periodistas es incorrecto”, dijo Lichtman a medios de comunicación

La jueza Johnson Coleman puso como fecha el 30 de septiembre del presente, para la siguiente audiencia.