A una semana de la captura de "El Mayo" Zambada, gobierno no ha recibido informe de EU: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A una semana de la captura de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada, el gobierno mexicano no tiene los detalles de la maniobra de Estados Unidos y afirma que a los amigos se les tiene paciencia; descartó la salida de su vuelo desde Sonora.

Dijo que van a esperar a que les informen. “Si no nos quieren mandar la información, vamos a decir no tenemos información proque no quieren, no sé qué están ocultando, pero no nos adelantemos”.

Reiteró que “estamos solicitando que informen. Ya nosotros tenemos algo de información pero queremos que ellos nos informen si fue un acuerdo, (…) todavía no se tiene la certeza, no se tienen todos los elementos”, dijo.

El presidente López Obrador ironizó con decir que sí se tardan en la Casa Blanca es porque “lo están pensando, pero esto es como la justicia: tarda pero llega. Vamos a esperarnos lo importante, entre otras cosas, es que toda esa región está en calma porque es un hecho fuerte”.

Lo que desea es que haya paz en esa región y que no haya pérdida de vidas humanas, “eso es lo que más nos interesa, nos importa y hasta ahora hay en la región tranquilidad, paz. No hay hechos de violencia excepcionales no hay confrontación no hay enfrentamientos”.

Agregó: “A los amigos se les tiene paciencia. No hay que desesperarnos, todo se va a saber, porque nosotros no somos alcahuetes de nadie, no somos peleles, títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero. Nuestro amo es el pueblo de México porque es el soberano. Es al único al que le debemos todo y estamos obligados a informarles todo, no ocultar nada, actuar con honestidad, no mentir, no robar, no traicionar”.

Aún así dijo que mantienen una buena relación con Estados Unidos, pero lo sucedido tiene mucho que ver con la manera de actuar con el gobierno de Estados Unidos, en torno a llegar a acuerdos, cómo fue el caso de Odebrecht.

En torno a si falló el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sólo dijo que no porque no participó el gobierno mexicano y esa es una de las cosas que tienen probadas.

“Ni el Ejército, Marina, ni la Guardia. Por eso queremos saber cómo estuvo. EU lo que dice es que estaba hablando con Guzmán López iban hablando. Y de repente se enteraron que en el avión venía, no sólo Guzman López, también el señor Zambada. También es cosa que no se anden creyendo todas las versiones proque hay muchas cosas”.

Aseguró que al ser temas delicados se tiene que esperar a tener más elementos. “Lo mejor es hablar con la verdad, no engañar ni actuar de mala fe”.