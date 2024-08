Rubén Rocha niega estar vinculado a Ismael “El Mayo” Zambada (Video)

CULIACÁN, Sin. (apro). - El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió a medios que no hay nada que ocultar, luego de ser abordado por el tema de la carta de Ismael “El Mayo” Zambada García, en donde el narcotraficante señaló que sostendría una reunión con el ejecutivo estatal y con Héctor Melesio Cuen Ojeda.

"Ya me han preguntado muchos. No hay nada que pueda vincularme con ese asunto, lo digo de manera tajante y contundente", dijo.

Las declaraciones las realizó en el acto de inauguración del nuevo Hospital General de Culiacán, el cual pasará a ser operado por el sistema IMSS-Bienestar después de cuatro años de abandono.

Un día antes, el gobernador explicó a medios locales que durante los hechos del jueves 25 de julio él se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, California.

“Yo me enteré en la tarde noche porque estaba fuera de la ciudad, y lo digo claramente, estaba en Los Ángeles, me había ido ese día”, explicó.

Una de las versiones explicadas es que la avioneta donde trasladaron al Mayo Zambada después de ser privado de su libertad, partió de Culiacán, a lo cual el gobernador insistió no tener conocimiento de absolutamente nada del tema.

Sobre la versión de la reunión entre El Mayo y Melesio Cuen, el gobernador Rocha se limitó a responder que no quiere hablar de ese tema.

“Porque en primer lugar a mí no me consta ni la puedo calificar como viable o no, simple y llanamente no me consta nada de lo que se haya dicho al respecto, y finalmente quiero honrar la muerte de Héctor Melesio, fue adversario político, pero no puedo hablar mal de él, yo no sé si las versiones esas tienen algún sustento”.

Melesio Cuen fue asesinado ese mismo jueves 25 horas más tarde de que se diera a conocer la detención de Zambada García junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.