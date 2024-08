Surge el potencial ciclón tropical Cinco. ¿A qué distancia está de Cancún? ¿Cuál es su ruta?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se ha formado el potencial ciclón tropical cinco.

En caso de llegar a ser tormenta tropical y huracán se llamará Ernesto.

Este domingo se ubicó a 3 mil 840 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo.

En este momento no representa riesgo para territorio mexicano, de acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque se prevé que en el curso de los días evolucione a huracán categoría 2.

Así se ve en imagen satelital:

Potential Tropical Cyclone #Five has been designated by the NHC.



The system could become Tropical Storm #Ernesto in the coming days as it approaches the Leeward Islands.



Latest satellite view ??? pic.twitter.com/Fs43bdIqZm — Zoom Earth (@zoom_earth) August 11, 2024