AMLO insiste en inocencia del gobernador de Sinaloa: "quieren seguir con campaña de narcopresidente"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-De nuevo el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por su “acto de congruencia y de mucho valor civil”, al hacer pública su postura por los vínculos que se le señalaron con Ismael “la adjudican con Mayo” Zambada, en una carta en nombre del capo.

Asumió que no habría duda en que el mandatario estatal no tiene este tipo de vínculos, pero de todas formas, “es mejor que investigue la fiscalía, además lo pidió el gobernador Rocha, él pidió que se atrajera el caso porque es de dominio público que había diferencia con el exrector, que fue asesinado; fui las últimas veces y había movilizaciones (…) Conviene que se aclare”, dijo el presidente.

Del caso de Rocha comentó que “lo hizo público creo que fue un acto de congruencia y de mucho valor civil y además es su responsabilidad” hacer la aclaración, en cuanto salió la carta, pero que fue consultado antes de dar su postura pública en un acto programado en Sinaloa.

“Nosotros estamos allá en un acto que estaba programado por casualidad y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba que cómo veía yo esta situación, que estaba consciente -y eso lo dijo- que no era nada más involucrarlo a él sino involucrar al titular del Ejecutivo, a ya saben quién y seguir con la misma campaña de narcopresidente”, comentó.

Cuando el mandatario sinaloense le pide opinión al presidente, le respondió que “el que nada debe nada teme y te felicito que des a conocer todo lo que sabes sobre este asunto”, además de revelar que cuando se dio la salida de Joaquín Guzmán López y del “Mayo” Zambada de territorio mexicano, Rocha no estaba ni en el país.

“Dio a conocer que en efecto él no estaba en Sinaloa, andaba en Los Ángeles con su familia y tuvo que regresarse cuando empezaron a llamarle, nosotros mismos empezamos a llamarle y no contestaba porque estaba fuera”, dijo.

López Obrador hizo una recomendación respetuosa a la FGR “que es un órgano autónomo, es que se esté informándolo más pronto posible, de manera periódica. Que se llegue a conocer toda la verdad y que se siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos, porque todavía no se tiene toda la información”.

Entre los cuestionamientos está por saber qué sucedió con el piloto que los trasladó, si lo dejaron libre o dónde se encuentra, además de las otras personas desaparecidas.

Sobre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y su postura de que se trató de un acuerdo entre capos, el presidente López Obrador respondió que es una “buena persona”, “institucional” y un “profesional”, quien además “nos ha tratado con respeto, como el gobierno de Estados Unidos, pero intervienen muchos intereses", dijo.

También destacó las versiones de que no estaba enterada ni la DEA, sino que pudo ser una operación del Departamento de Justicia y que “operó a espaldas de la Embajada en México, ante la desconfianza que tienen con Salazar, por ser demasiado cercano a AMLO, y la DEA”, según leyó en un tuit.

Añadió la confianza que tiene en la FGR porque se trata de un asunto muy delicado, pero que no se busca solapar nada, a nadie, ni en México, ni en el extranjero. “No vamos a ser nosotros tapadera de nadie”.

“Al presidente de México se le respeta y no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial. Es un pueblo que merece tener un presidente honorable no un presidente de mala fama pública, susceptible de ser ninguneado, ni en México, ni en el extranjero”.

El presidente López Obrador insistió en los señalamientos que hizo el martes pasado en torno a que el problema de las drogas en Estados Unidos no es un asunto político, sino social.

“¿Realmente se va a resolver el tráfico de drogas y en especial del consumo de drogas? ¿Por qué no cambian la política en Estados Unidos? ¿Por qué piensan que teniendo a un narcotraficante famoso o a tres, a diez van a resolver su problema de la distribución de las drogas y del fentanilo? Y lo más lamentable que va a poder resolver la pérdida de vidas de jóvenes. ¿Que no es eso simulación?, porque eso no es ir al fondo. Ojalá convocaran a un congreso a lo mejor hay científicos sociales”, que aborden la problemática sobre el tráfico de drogas.