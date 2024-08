“Es injerencismo”: AMLO reclama a EU por supuesto financiamiento a Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al criticar que Claudio X. González no ha informado cuánto dinero recibieron para emprender una campaña en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se dirigió al gobierno de Estados Unidos, al insistir en que financian a organizaciones como la del empresario: “Eso es injerencismo”.

“Seguirle recordando al gobierno de Estados Unidos que eso es injerencismo, porque, ni modo que no sepan para qué usan ese dinero o ¿creen que no saben? ¿Es para que en México no haya corrupción y transparencia? O es con propósitos políticos. Claro que es con propósitos políticos porque es una estrategia que viene de lejos”.

El mandatario federal expuso que la oposición no ha expuesto claramente de dónde recibieron dinero, luego de criticar la manifestación de este fin de semana, en contra de la sobrerrepresentación.

“No han informado cuánto dinero recibieron para la campaña, cómo lo distribuyeron, cuánto se gastaron en el hashtag ‘AMLO presidente narco’. Cuántos millones de pesos y de dónde. Mañana o pasado vamos a dar a conocer lo que han recibido del gobierno de Estados Unidos (…) Ahora quieren que se viole la Constitución, mejor que Claudio les devuelva el dinero, los estafó”.

También consideró que la oposición engañó al sector empresarial cuando los reunían para presentarles resultados de encuestas amañadas.

“Yo hasta me siento bien porque en una, dos comidas con empresarios -y les consta- les dije ‘no les vayan a timar’, ya la gente no quiere la corrupción, quiere una auténtica democracia, yo estoy siempre visitando los pueblos, escucho a la gente, recojo los sentimientos de la gente. No vayan a cometer el error de darles dinero porque van a perder su dinero. Además, por qué van ustedes a apoyar el regreso de la corrupción y de las injusticias, pero algunos no entendieron”, afirmó.

En todos los casos, el mandatario federal dijo que la apuesta real es que su partido y aliados no ganaran la mayoría calificada porque de esa manera podrían reformar la Constitución, por ejemplo, tocar al Poder Judicial porque quieren que continúe “al servicio de la corrupción”.

Por eso aseguró que van a seguir exhortando a Claudio X. González a que responda cuánto “dinero han destinado a la guerra sucia, en especial en mi contra”; enseguida se refirió al financiamiento por parte del gobierno estadounidense.

“También en Estados Unidos, algunos grupos no quiete entender eso, de antes como antes y ahora como ahora, y siguen queriendo meterse y someter, socavar, pero ya se dieron los cambios”.

También espera que la situación cambie con las próximas elecciones en Estados Unidos porque han tenido estrategias para mantener gobiernos sometidos y chantajeados. “Se les olvida que cada país es independiente, soberano” y aunque insiste en que su relación con el presidente Joe Biden ha sido de respeto, “como dice la canción: es más fuerte la costumbre que el amor. No se les quita a algunos la manía de estar metiendo la cuchara en todos lados, pero ya cambiará, compadre, ya cambiará, como diría el maestro Chico Che”.