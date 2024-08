AMLO celebra el nombramiento de Emilia Esther Calleja como directora de la CFE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El anuncio de la continuación de las conferencias matutinas en el próximo sexenio, a la misma hora, además del nombramiento de la futura directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, fue celebrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Muy bueno, muy bueno. De acuerdo a los antecedentes lleva ya como 20 años trabajando en la Comisión Federal de Electricidad y es muy buena servidora pública” y por tratarse de una mujer afirmó: “Sí, sí, sí. No, estamos en un momento estelar en la historia de México”.

En torno al “diálogo circular” iniciado por el tabasqueño y que tendrá eco con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, también se mostró satisfecho.

“Ayer me enteré que van a continuar las mañaneras, y a las 7:00 de mañana, o sea, que… Y la reunión de seguridad, también dio a conocer que de 6:00 a 7:00. O sea, que ya es una etapa nueva, nada más falta la renovación. Ya me repito mucho, ya hablo más despacio que de costumbre, no hablo de corrido”, dijo.

El mandatario federal dijo que está muy orgullo de la presidenta electa porque su llegada “es todo un acontecimiento histórico. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, algo excepcional y estamos muy contentos”.