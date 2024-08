AMLO no se reunirá con Milei durante su visita a foro de ultraderecha en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es algo normal”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la visita a México de su homólogo argentino, Javier Milei, con quien descartó reunirse porque no coincide con su manera de ser y de pensar.

“En nuestro país hay libertades, pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema”, aseguró.