AMLO pedirá a EU que explique financiamiento a Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una nota diplomática a Estados Unidos para que explique el financiamiento de ese gobierno a organizaciones civiles de Claudio X. González porque “ya es el colmo” y reiteró, “es una violación flagrante a nuestra Constitución y a la soberanía”.

“Sí va a haber antes de irnos porque ya es el colmo, porque ya llevo como un año diciéndoselos aquí y se hacen como que no escuchan. Nada más quiero saber qué información se tiene sobre esto y mandar una nota porque además no sólo es por México. Seguro esto lo están haciendo en otros países, financiando a opositores”.

La nota, dijo, será “en buenos términos; en términos diplomáticos”, pero puntualizando que “eso no es correcto, ¿que no saben la labor de Claudio X. González?”.

Sobre si denunciaría que el gobierno financia a una organización opositora dijo una vez más: “Sí, además es una violación flagrante a nuestra Constitución, a nuestra soberanía. No pueden gobiernos extranjeros financiar a opositores y los opositores no pueden recibir financiamiento”.

Primero va a esperar el reporte que pidió a la Secretaría de Hacienda sobre cuánto dinero ha recibido la organización del empresario “y ojalá y nos pudieran informar en qué han usado ese dinero, porque la mayoría de los amparos en contra de las obras públicas que hemos realizado son de esta organización, que es o impulsa al bloque conservador”, además de interferir en cuestiones político-electorales.

En específico, el presidente insistió que esta organización es “la que está participando en la guerra sucia en contra de nuestro movimiento y en contra del presidente de México. Sostenemos que ellos están financiando todo lo que cuesta la campaña en internet con la leyenda AMLO narcopresidente. Y también si no tienen nada que ver con el New York Times, con el premio Nobel del periodismo (sic) Tim Golden, si la DEA les da información, si la señora Anabel no es agente o informante de la DEA y otros. Estaría muy bueno transparentar todo”.

Como lo declaró este lunes, el mandatario federal repitió: “De que intervienen, intervienen. ¿Cómo justifican que Estados Unidos le dé dinero a esta asociación y luego cómo justifica esta asociación cómo utiliza este dinero? Pueden decir que el pueblo de México padece una dictadura y hay persecución a medios de comunicación… hay libertades”.

El presidente López Obrador consideró que se trata de una mala costumbre que se debe de desterrar del gobierno de Estados Unidos, porque los deja muy mal vistos, además de que se trata de las cúpulas que aplican estas políticas.

“Hay gente, incluso en el gobierno, muy decente, muy respetuosos, pero hay otros halcones, autoritarios, prepotentes (…) Mientras no avancen en respetar (la soberanía) van a tener problemas”, aseguró.

También llamó a dejar de culpar a México y otros países de sus problemas como el consumo de la droga, y cuestionó que no se conoce ningún plan del gobierno estadunidense para atender las adicciones, principalmente de los jóvenes. “¿Conocen algo? No hay nada”.

En cambio, en México “hay 12 millones de jóvenes becados, aquí hay 3 millones 600 mil jóvenes construyendo en fututo que tienen trabajo para que no sean enganchados. Aquí se atienden las causas que ocasionan o que llevan a la violencia, ¿qué se hace allá?”.