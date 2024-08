Avanza reforma que aumenta los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En la Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron la reforma al artículo 19 de la Constitución, para aplicar la Prisión Preventiva Oficiosa como medida cautelar en delitos como extorsión, tráfico de drogas y defraudación fiscal.

Con 26 votos a favor, por parte de Morena y aliados, así como 14 en contra por parte del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la reforma fue aprobada, por lo cual se añaden a la lista de Prisión Preventiva Oficiosa los delitos de actividades ilícitas de relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, además de actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales.

Durante el debate se presentaron cuatro reservas al dictamen, dos de Movimiento Ciudadano (MC), una del PRI, otra del PAN y una de Morena, por parte del diputado Leonel Godoy, la cual fue la única aprobada.

La reserva aprobada establece que el artículo 19 solo merezca interpretación literal, gramatical y no por analogía o por mayoría de razón en los principios del derecho, para buscar una mejor certeza jurídica.

Por su parte, los legisladores de oposición argumentaron que la iniciativa de reforma al artículo 19 de ampliar el catálogo de delitos no solucionará el problema de fondo, además de que es violatoria a los derechos humanos.

“Creo que todos estos delitos, yo voy a referirme ahí al de extorsión, pues merecen ser castigados, pero dudo que la prisión preventiva oficiosa lo solucione… El tema no es ‘vamos a darle prisión preventiva oficiosa’, no, el tema es que vayan y los pesquen, que además se deben dedicar a muchas otras cosas y no sólo la extorsión.

“Yo llamaría, y lo hago con todo respeto, a que reflexionáramos este tema, porque no solamente estamos contraviniendo la reforma de 2010-2011, sino el nuevo sistema de justicia penal que, en teoría, siendo adversarial, pues da la oportunidad de que se pondere en mayor medida la presunción de inocencia”, explicó Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

Asimismo, Braulio López Ochoa, coordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, detalló que no están favor de la reforma porque es violatoria a los derechos humanos.

“Lo que vemos es que es una medida violatoria a los derechos humanos que no ha sido efectiva y además se dicen muchas mentiras para justificarlo. Primero dicen o hablan de los tipos penales que se pretenden. Bueno, esos tipos penales ya están regulados y hay medidas cautelares para esos tipos penales que inclusive está la prisión preventiva justificada, que es distinta a la prisión preventiva oficiosa.

“Y esa es una segunda cuestión a considerar. Una cosa es que agarre una persona y por el delito que se le impute vaya directamente a la cárcel, aunque no se le pruebe, nada que se justifique esta medida cautelar porque la persona pueda huir de la justicia o haya consideraciones adicionales que hagan que esa persona tenga que estar detenida y privada de su libertad. Digamos, inmediata sujetar esa persona a la prisión cuando no se le ha probado absolutamente nada”, resaltó.

Por su parte, el diputado de Morena, Rosendo Marco Rosendo, argumentó que el grupo parlamentario de Morena y aliados votarán a favor de la reforma para darle mayores herramientas al Estado para delitos que afectan a la sociedad.

“Estamos tratando de darle mayores herramientas al Estado para tener actualmente derechos que afectan de manera importante a la sociedad, no podemos ir en la ingenuidad de dejar en libertad para que después regresen, si es que regresan, a comparecer ante el juez a un potencial delincuente en temas tan delicados y tan graves como es la defraudación fiscal”, resaltó.

La propuesta pasa a la Mesa Directiva y posteriormente al Senado para la siguiente legislatura y su probable aprobación.